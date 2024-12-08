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СуспільствоФранція

У Нотр-Дамі провели перше богослужіння після реконструкції

Дмитро Шварц
8 грудня 2024 р.

У Соборі Паризької Богоматері 8 грудня відбулося перше богослужіння після руйнівної пожежі 2019 року. Серед учасників дійства був і президент Франції Еммануель Макрон.

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Меса у Нотр-Дамі, 8 грудня 2024 року
Богослужіння відбулося у присутності 150 єпископів і понад 100 столичних священиківФото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

У Соборі Паризької Богоматері, який напередодні відкрили після понад п'яти років реставраційних робіт, у неділю, 8 грудня, відбулося перше з часу руйнівної пожежі 2019 року богослужіння.

Як повідомляє агенція AFP, інавгураційну месу очолив архієпископ Парижа Лоран Ульріш у присутності 150 єпископів і понад 100 столичних священиків, а також президента Франції Еммануеля Макрона.

Frankreich Notre Dame Wiedereröffnung
Богослужіння відбулося за участі президента Франції Еммануеля МакронаФото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

Нагадаємо, що церемонія відкриття собору після реконструкції відбулася в суботу, 7 грудня. На ній були пристуні близько трьох тисяч гостей, серед яких - десятки очільників іноземних держав і урядів. Зокрема, церемонію відкриття Нотр-Дама відвідали обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. У кулуарах церемонії відкриття відбулися знакові зустрічі. Так, канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) після зустрічі з Трампом запропонував Зеленському Відень як майданчик для мирних переговорів. А сам Зеленський говорив з Трампом і Макроном протягом 20 хвилин і назвав зустріч "продуктивною"

Frankreich Notre Dame Wiedereröffnung
Фото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів світової готичної архітектури. Будівництво споруди почалося у ХІІ столітті і тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. 15 квітня 2019 року у соборі сталася пожежа, яка призвела до значних пошкоджень, зокрема, був зруйнований соборний шпиль і дах, значно постраждали інтер'єр, верхні стіни та вікна собору.

 

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