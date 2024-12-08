У Нотр-Дамі провели перше богослужіння після реконструкції

У Соборі Паризької Богоматері 8 грудня відбулося перше богослужіння після руйнівної пожежі 2019 року. Серед учасників дійства був і президент Франції Еммануель Макрон.

У Соборі Паризької Богоматері, який напередодні відкрили після понад п'яти років реставраційних робіт, у неділю, 8 грудня, відбулося перше з часу руйнівної пожежі 2019 року богослужіння.

Як повідомляє агенція AFP, інавгураційну месу очолив архієпископ Парижа Лоран Ульріш у присутності 150 єпископів і понад 100 столичних священиків, а також президента Франції Еммануеля Макрона.

Богослужіння відбулося за участі президента Франції Еммануеля Макрона Фото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

Нагадаємо, що церемонія відкриття собору після реконструкції відбулася в суботу, 7 грудня. На ній були пристуні близько трьох тисяч гостей, серед яких - десятки очільників іноземних держав і урядів. Зокрема, церемонію відкриття Нотр-Дама відвідали обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. У кулуарах церемонії відкриття відбулися знакові зустрічі. Так, канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) після зустрічі з Трампом запропонував Зеленському Відень як майданчик для мирних переговорів. А сам Зеленський говорив з Трампом і Макроном протягом 20 хвилин і назвав зустріч "продуктивною".

Фото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів світової готичної архітектури. Будівництво споруди почалося у ХІІ столітті і тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. 15 квітня 2019 року у соборі сталася пожежа, яка призвела до значних пошкоджень, зокрема, був зруйнований соборний шпиль і дах, значно постраждали інтер'єр, верхні стіни та вікна собору.