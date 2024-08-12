Олімпійські ігри в Парижі: історія спорту і кохання

33-ті Олімпійські ігри в Парижі завершилися. Близько 10,5 тисячі спортсменів змагалися у французькій столиці протягом двох тижнів у 32 видах спорту за медалі. Вперше в історії Олімпіади кількість жінок-учасниць була рівною кількості чоловіків. Найуспішнішою командою стали США, які здобули 40 золотих, 44 срібних і 42 бронзових медалі. Замикає найкращу десятку у командному заліку Німеччина, чиї спортсмени вибороли 33 олімпійські медалі: 12 золотих, 13 срібних і вісім бронзових. Україна посіла 22 місце з 12 медалями: три золотих, п'ять срібних і чотири бронзових.

Головний спортивний функціонер світу був у захваті. "Ці Олімпійські ігри Париж 2024 - це історія кохання, - заявив Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на своїй кінцевий пресконференції. - Спортсмени, люди у Франції та в усьому світі закохані в ці Ігри та одне в одного. Ентузіазм усіх можна відчути і побачити".

Неймовірна атмосфера

Захоплена публіка перетворювала майже кожне олімпійське змагання на справжнє свято, особливо коли виступали французькі спортсмени. Наприклад, під час запливів зірки французького плавання Леона Маршана 17 тисяч глядачів на арені La Défense підтримували його так гучно, що це нагадувало гул футбольного стадіону, коли забивають гол. Під час змагань на довгі дистанції, таких як велогонки, уболівальники вишикувались уздовж дистанції, у захваті підтримуючи спортсменів.

Вражаюча церемонія відкриття

Зазвичай наприкінці Олімпійських ігор про церемонію відкриття вже не згадують, але цього разу в Парижі все інакше. Шоу-відкриття під керівництвом Томаса Жоллі стала справжнім феєрверком креативності. Яскраве, захоплююче, різноманітне шоу, під час якого спортсмени пропливали на човнах Сеною, а музичні зірки, такі як Леді Гага та Селін Діон, виконували свої пісні. Олімпійський вогонь на повітряній кулі підняли в нічне небо Парижа після завершення естафети.

Вершниця з олімпійським прапором під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі 2024 Фото: MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images

Попри захоплені відгуки з усього світу режисер Томас Жоллі отримав також деякі погрози через нібито глузування з біблійної Таємної вечері Ісуса в одній із танцювальних сцен за участю драг-квін, моделі-трансгендера та майже оголеного співака. Жоллі рішуче відкинув ці звинувачення. В постановці, за його словами, намагались зобразити зовсім іншу сцену - античного бенкету.

Сцена з церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі, через яку режисер-постановник Томас Жолі зазнав осуду деяких християн Фото: CBC

Здавалося, що люди скучили за олімпійським змаганнями з доступом до всіх без будь-яких обмежень після "коронавірусних ігор" у Токіо 2021 року. У Парижі було продано рекордну кількість квитків на Олімпійські ігри - майже дев'ять мільйонів. Безпеку під час Ігор забезпечували понад 50 тисяч поліцейських, жандармів та військових. Видатні пам'ятки Парижа та його околиць, такі як Ейфелева вежа, базиліка Сакре-Кер або Версальський палац, слугували неймовірним тлом для проведення змагань. За словами мерки Парижа Анни Ідальго, вдалося створити позитивний образ "Парижа, французів і цього особливого народу, який завжди викликає подив і захоплення за кордоном".

Зірки Олімпійських ігор-2024

Леон Маршан став новим національним героєм Франції у спорті. 22-річний плавець здобув чотири золоті медалі в індивідуальних змаганнях і бронзу в естафеті, ставши найуспішнішим спортсменом цих Ігор. "Я відчуваю, що мої успіхи змінили Париж на цілий тиждень, - сказав Маршан в інтерв'ю DW. - Це було магічно. Олімпійські ігри були неймовірними. Кожен стежив за спортом, і це дійсно рідкісне й особливе відчуття для нас, спортсменів".

Французький плавець Леон Маршан, окрім п'яти медалей на Олімпіаді, також мав честь загасити олімпійський вогонь під час церемонії закриття Фото: Stéphane Geufroi/dpa/picture alliance

Американська гімнастка Симона Байлз, яка на Олімпіаді 2021 року в Токіо мала труднощі через психічні проблеми і більше півтора року не виступала, повернулася на Олімпійські ігри з вражаючим результатом: три золоті медалі, зокрема в багатоборстві, та одна срібна. Байлз стала найуспішнішою гімнасткою всіх часів, здобувши 30 медалей на чемпіонатах світу і 11 на Олімпійських іграх.

Американська гімнастка Симона Байлз разом з меркою Лос-Анджелесу приймала олімпійський прапор на церемонії закриття Олімпіади Фото: Anadolu/picture alliance

Схожого успіху, але в плаванні, досягла Кеті Ледекі. 27-річна плавчиня зі США, чиєю коронною дисципліною вважають вільний стиль, здобула в Парижі свої восьму і дев'яту золоті медалі Олімпіад, а також дві срібні. Найбільш вражаючий світовий рекорд на Іграх встановив шведський стрибун з жердиною Арман Дуплантіс, який захистив свій титул з Токіо, подолавши висоту 6,25 метра, що на 30 сантиметрів більше, ніж у срібного призера цьогорічних Ігор Сема Кендрікса зі США.

Скандали Олімпіади в Парижі

У Парижі чи не найбільше обговорювали проблему якості води в Сені та право на участь боксерок Іман Хеліф і Лін Ю-тін. Через велику кількість кишкової палички, яку виявили у воді Сени, змагання з тріатлону серед чоловіків довелося перенести на один день.

"Річка має цілком нормальний смак", - заявила німецька тріатлоністка Ніна Айм (Nina Eim), коли змагання з тріатлону, включно з плаванням в Сені, все ж відбулися. Деякі спортсмени з Бельгії, Швейцарії та Норвегії захворіли після запливів, але прямого зв'язку з плаванням у річці не було. Врешті-решт, змагання з плавання на відкритій воді на 10 кілометрів теж відбулися в Сені.

Змагання з жіночого тріатлону у Сені в Парижі Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Темою для довгих обговорень стало також право на участь боксерок Хеліф з Алжиру та Лін з Тайваню. Перша суперниця Хеліф, Анджела Каріні, перервала бій через 46 секунд після двох ударів по носу, що спричинили проблеми з диханням. Це викликало запеклі дискусії у соціальних мережах, які частково переросли у потоки ненависті та дезінформації.

Міжнародна асоціація боксу (IBA) дискваліфікувала Хеліф та Лін на чемпіонаті світу 2023 року, стверджуючи, що вони не пройшли гендерний тест і не мають права змагатися серед жінок. Проте результати тесту не оприлюднювали, а членство IBA у Міжнародному олімпійському комітеті було призупинене ще у 2019 році через питання фінансування, суддівства і етики. Тому МОК сам організував боксерські змагання в Парижі.

МОК виступив на захист обох боксерок, заявивши, що вони є жінками "від народження і за паспортом". Хеліф та Лін здобули золоті медалі у своїх вагових категоріях на Олімпіаді. Після перемоги їм було надано особливу честь - під час церемонії закриття Ігор на стадіоні Stade de France вони несли прапори своїх країн. За словами голови МОК Баха, рішення про те, чи залишатиметься бокс у програмі наступних Ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, буде ухвалене наступного року.

Спортивні досягнення німецької команди

У порівнянні з Іграми 2021 року команда Німеччини здобула менше медалей - 33 проти 37 трьома роками раніше, але виграла 12 золотих медалей, що на дві більше, ніж у Токіо. Німеччина стала найуспішнішою країною в кінному спорті, здобувши чотири золоті медалі.

Вершниця Ізабель Верт (Isabell Werth) здобула восьму золоту медаль у своїй кар'єрі, ставши найуспішнішою німецькою літньою олімпійкою всіх часів. Плавець Лукас Мартенс здобув перше з 1988 року олімпійське золото для Німеччини на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Німецька команда з кінного спорту Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Україна - в топ-25 олімпійських збірних у Парижі

Загалом Україну представляли 140 атлетів у 23-х видах спорту. Українцям вдалося вибороти 12 олімпійських медалей в сімох видах: три золотих, п'ять срібних і чотири бронзових. Загальна кількість медалей, яку вдалося здобути, є другим найгіршим результатом країни в історії (менше було на Олімпіаді 2016 року - 11), але три "золота" - найкращий результат української збірної за 12 років.

Українська команда з фехтування на шаблях здобула золото Олімпійських ігор в Парижі Фото: dpa

"Золото" завоювали: Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс до 80 кілограмів), жіноча збірна з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова).

"Срібло" здобули Сергій Куліш (кульова стрільба), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика), Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (парне веслування на каное), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба до 67 кілограмів), Ірина Коляденко (вільна боротьба до 62 кілограмів).

"Бронза" - в активі Ольги Харлан (фехтування, шабля), Ірини Геращенко (стрибки у висоту), Михайла Кохана (легка атлетика, метання молота) і Жана Беленюка (греко-римська боротьба до 87 кілограмів).

Наступні літні Олімпійські ігри пройдуть 14-30 липня 2028 року в Лос-Анджелесі (США).