Баскетболістки вибороли Німеччині сьоме золото на Олімпіаді

Німеччина вперше в історії здобула золоту олімпійську медаль з баскетболу 3x3. У фіналі жіноча збірна ФРН обіграла команду Іспанії.

Жіноча збірна з баскетболу в форматі 3x3 завоювала для Німеччини сьому золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

У фіналі Свенья Брункхорст (Svenja Brunckhorst), Соня Ґрайнахер (Sonja Greinacher), Еліза Мевіус (Elisa Mevius) і Марі Райхерт (Marie Reichert) обіграли збірну Іспанії з рахунком 17:16.

За рахунку 15:15 за 30 секунд до кінця матчу Ґрайнахер дальнім кидком вивела команду вперед на два очки. Іспанія до фінальної сирени змогла скоротити відставання лише на одне очко.

Це перша в історії Німеччини золота олімпійська медаль з баскетболу.

У скарбничці ФРН після 5 серпня є сім золотих, п'ять срібних і дві бронзові медалі. У медальному заліку країна наразі замикає першу десятку.

Медальний залік Олімпіади-2024

За підсумком 10-го дня змагань лідер Олімпіади-2024 - Китай. Він має 21 золоту, 18 срібних і 14 бронзових медалей. На другому місці - США з 20 золотими, 29 срібними та 28 бронзовими медалями. Третя - Австралія, спортсмени якої здобули 13 золотих, 11 срібних і вісім бронзових медалей.

До десятки входять також Франція, Великобританія, Південна Корея, Японія, Італія та Нідерланди.

Україна посідає 18-ту сходинку, маючи сім нагород: два золота, два срібла й три бронзи.

Змагання проходитимуть до 11 серпня.

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