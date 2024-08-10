Алжирська боксерка здобула золото Олімпіади на тлі скандалу

Алжирська боксерка Іман Хеліф здобула перемогу над китаянкою Ян Лю одноголосним рішенням суддів в поєдинку за золоту медаль у напівсередній вазі (до 66 кг) на Олімпійських іграх в Парижі в п'ятницю, 9 серпня.

Вона домінувала у своїй ваговій категорії на Олімпіаді, не програвши жодного раунду на шляху до фіналу. "Я дуже щаслива. Вісім років я мріяла про це, і тепер я олімпійська чемпіонка та золота медалістка", - сказала Хеліф після бою. "Я працювала вісім років, без сну, вісім років втомлювався. Тепер я олімпійська чемпіонка".

Увага до гендеру боксерок на Олімпіаді

Алжирська боксерка опинилася в епіцентрі уваги після перемоги у бою з італійкою Анжелою Каріні, який відбувся на Олімпіаді у Парижі 1 серпня. У змаганнях з боксу серед жінок у ваговій категорії до 66 кілограмів рефері оголосив Хеліф переможницею після того, як Каріні відмовилася продовжувати двобій, який тривав на той момент лише 46 секунд. У італійки була підозра на перелом носа.

Утім, швидка перемога не принесла алжирській спортсменці ейфорії. Натомість вона стала жертвою цькування у соцмережах, зокрема з посиланням на різні вкиди і фейки щодо її статі.

ЇЇ критики вказують на той факт, що боксерку з Алжиру 2023 року було дискваліфіковано і не допущено до змагань Міжнародною асоціацією боксу (International Boxing Association - IBA). Представники ІВА пояснили, що торішня дискваліфікація відбулася за результатами тесту на ДНК, який буцімто виявив "чоловічі" хромосоми у Іман Хеліф, а також у тайванської спортсменки Лін Ю-Тін. Президент ІВА росіянин Умар Кремльов заявив в інтерв'ю російській інформагенції ТАСС, що тест ДНК виявив у "деяких спортсменок" хромосоми XY, характерні для чоловіків. Тоді як жінкам властиві хромосоми ХХ. Науковці, однак, наголошують, що статевими ознаками є далеко не лише самі хромосоми. МОК назвала аналізи, проведені ІВА, нелегітимними і недостовірними. 2023 року Міжнародний олімпійський комітет виключив ІВА зі списку визнаних міжнародних федерацій, її членство було призупинене ще 2019 року через питання, пов'язані з фінансуванням, суддівством і етикою.

"Я народилася жінкою"

"Я жінка, як і будь-яка жінка. Я народилася жінкою і жила як жінка, але є вороги успіху, і вони не можуть прийняти мій успіх", - заявила на пресконференція після здобуття "золота" 25-річна Хеліф.

Тайванська спортсменка Ю-Тін змагатиметься в суботу за золоту медаль у напівлегкій вазі (максимальна вага 57 кілограмів). І Хеліф, і Ю-Тін билися і на Олімпіаді в Токіо три роки тому, проте їхній гендерний статус не викликав жодних занепокоєнь. Тоді медалей вони не здобули.

Олімпійський бокс зазвичай вважається вершиною аматорського боксу і недоступний для професіоналів.