Олімпіада-2024: українські веслувальниці здобули "срібло"

Людмила Лузан й Анастасія Рибачок здобули "срібло" у фіналі веслувального спринту на каное-двійках на 500 метрів на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Українки Людмила Лузан й Анастасія Рибачок у п'ятницю, 9 серпня, посіли друге місце у фіналі веслувального спринту на каное-двійках на 500 м на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.На останніх метрах дистанції Лузан та Рибачок випередили спортсменок Канади.

У півфіналі спортсменки подолали дистанцію за 1:55,62 хвилини й стали третіми у своєму заїзді. За умовами, до фіналу проходили чотири найшвидші пари в кожному запливі.

Людмила Лузан й Анастасія Рибачок також змагатимуться у півфіналі в одиночних змаганнях на каное 10 серпня. Їм вдалось подолати чвертьфінальні запливи з результатом 47,42 і 47,11 секунди відповідно. Дистанція у індивідуальних змаганнях складає 200 метрів.

Заборона написів на човні

Виступу Анастасії Рибачок на індивідуальному каное передував конфлікт з Міжнародною федерацією каное (ICF). Спортсменці заборонили виступати на власному човні через напис на ньому "I am Ukrainian" (Я - українка. - Ред.) За правилами федерації, на човні може бути вказана лише країна походження спортсмена. Тож у змаганнях Рибачок використала запасний човен Людмили Лузан.

"Виникла ситуація з моїм написом, його змусили прикрити. Через те, що ЗМІ роздули такий скандал в інтернеті, то мені у принципі заборонили у ньому виходити. Не скажу, що вони неправі - це правило, як мені пояснило ICF, існує вже давно. Як бачите, інші країни взагалі не мають написів. Проблема в тому, що ані штаб команди, ані ICF не знали, що не можна написів. І коли мені зробили того човна, і вони [ICF] знали, що я на ньому буду ганятися на Олімпіаді, мені ніхто нічого не сказав. Звісно, шкода, що не маю запасного човна, лише один привезла на Олімпіаду. Але завдяки напарниці, у якої запас човнів і вона з радістю зі мною поділилася," - сказала Рибачок в інтерв'ю "Суспільне спорт".

Україна в медальному заліку Олімпіади-2024

Тепер у медальній скарбничці України одинадцять нагород: три "золота", чотири "срібла" та п'ять бронзових медалей.

Лідером змагань Олімпіади-2024 є США. Американські спортсмени здобули 30 золотих, 38 срібних і 35 бронзових медалей. На другому місці Китай з 29 золотими, 25 срібними та 19 бронзовими медалями. Третьою є Австралія, спортсмени якої здобули 18 золотих, 14 срібних і 13 бронзових медалей.

До десятки входять також Франція, Великобританія, Південна Корея, Японія, Італія, Нідерланди та Німеччина.

Україна наразі посідає 15-ту сходинку. Змагання триватимуть до 11 серпня.