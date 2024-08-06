Цькування і кампанія фейків проти боксерки Іман Хеліф

Перед півфінальним боєм у жіночому боксі на Олімпійських іграх у Парижі у соцмережах тривають палкі дебати щодо статі алжирської боксерки Іман Хеліф. У цих дебатах превалюють фейки і цькування.

Алжирська боксерка Іман Хеліф опинилася в епіцентрі уваги після перемоги у бою з італійкою Анжелою Каріні, який відбувся на Олімпіаді у Парижі першого серпня. У змаганнях з боксу серед жінок у ваговій категорії до 66 кілограмів рефері оголосив Хеліф переможницею після того, як Каріні відмовилася продовжувати двобій, який тривав на той момент лише 46 секунд. У італійки була підозра на перелом носу.

Утім, швидка перемога не принесла алжирській спортсменці ейфорії. Натомість вона стала жертвою цькування у соцмережах, зокрема з посиланням на різного роду вкиди і фейки у рамках щодо її статі.

Політики долучаються до дискусії

До дискусії, чи варто було допускати Хеліф до жіночих змагань, долучилися не лише спортсмени, такі як американська пловчиня Райлі Гейнс, але також відомі особистості на кшталт письменниці Джоан Роулінг та імениті політики, зокрема прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні і експрезидент США Дональд Трамп з його соратником Джеймсом Девідом Венсом, який претендує на посаду віце-президента у разі перемоги Трампа на майбутніх президентських виборах. Всі вони вважають, що Хеліф насправді не жінка, а чоловік і що вона не мала права змагатися з жінками.

Не лишилися осторонь і міжнародні таблоїди, такі як британська Daily Mail Online або Times Algebra з Індії. Журналісти цих видань заявляли, що Хеліф або трансгендерка, або ж біологічно належить до чоловічої статі і, відповідно, не мала права брати участь у жіночих змаганнях.

Дискусії щодо цього не вщухають, хоч немає жодних доказів того, що Іман Хеліф - трансгендерна особа. Аналіз даних архіву пошуків користувачів - Google Trends - свідчить, що у контексті двобою між Хеліф і Каріні користувачі здебільшого шукають інформацію про "розлади статевого виховання", "хромосоми XY" та "статевий тест Іман Хеліф".

Мова ненависті у коментарях

Тим часом у коментарях під статтями онлайн-видань про Іман Хеліф і під постами у соцмережах домінують мова ненависті та відверта дезінформація про боксерку. За хештегом #IStandWithAngelaCarini переважно криються дописи про буцімто "несправедливість" щодо італійської боксерки, якій, мовляв, довелося битися з чоловіком. Не мовчать і прибічники Хеліф, які захищають спортсменку від критики під хештегом #IStandWithImaneKhelif.

"Моя донька - дівчина. Вона вихована дівчиною", - наголосив її батько Омар Хеліф, коментуючи спекуляції щодо статі боксерки. Відео з його коментарем розповсюдила на своєму Youtube-каналі телерадіокомпанія Sky News. "Вона - сильна дівчина. Я виховав її до важкої праці і навчив бути сміливою. У неї велика сила волі, щоб працювати і тренуватися", - зазначив батько боксерки з Алжиру.

Бій за вихід у півфінал з італійською спортсменкою (ліворуч на фото) тривав лише 46 секунд Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Що кажуть спортивні функціонери?

За Хеліф заступилися і чимало спортивних функціонерів, спростовуючи спекуляції про її стать. Алжирський олімпійський і спортивний комітет одним з перших відкинув всі звинувачення на адресу співвітчизниці. "Такі напади абсолютно неетичні і безпідставні, особливо у той час, коли вона готується до ключового моменту її атлетичної кар'єри - Олімпійських ігор", - йдеться у заяві комітету, оприлюдненій на наступний день після бою. У своєму пості на Facebook організація зазначила, що подала офіційну скаргу до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), в якій розкритикувала кампанію з цькування Іман Хеліф.

Виступаючи на пресконференції 3 серпня, президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) сказав, що "мова ненависті", що була спрямована проти боксерки Іман Хеліф, є "абсолютно неприйнятною". Те ж саме, за його словами, стосується й боксерки з Тайваню Лін Юйтінг, якій у соцмережах також закидають, що вона буцімто безпідставно виступає серед жінок, будучи насправді чоловіком. "Як можна не визнавати жінкою когось, хто народився жінкою, був вихований жінкою, змагається з жінками і є жінкою за паспортом"?, - запитав Бах. "Ми не братимемо участь у політично вмотивованих культурних війнах", - наголосив президент МОК.

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Дезінформація продовжує поширюватися

Однак навіть після офіційних заяв спортивних функціонерів дискусії щодо статі Хеліф не припинилися. При цьому часто її критики вказують на той факт, що боксерку з Алжиру 2023 року було дискваліфіковано і не допущено до змагань Міжнародною асоціацією боксу (International Boxing Association - IBA). Представники ІВА пояснили, що минулорічна дискваліфікація відбулася за результатами тесту на ДНК, який буцімто виявив "чоловічі" хромосоми у Іман Хеліф, а також у тайванської спортсменки Лін Юйтінг. Президент ІВА росіянин Умар Кремльов заявив в інтерв'ю російській інформагенції ТАСС, що тест ДНК виявив у "деяких спортсменок" хромосоми XY, характерні для чоловіків. Тоді як жінкам властиві хромосоми ХХ.

Науковці, однак, наголошують, що статевими ознаками є далеко не лише самі хромосоми. МОК назвала аналізи, проведені ІВА, нелегітимними і недостовірними. 2023 року Міжнародний олімпійський комітет виключив ІВА зі списку визнаних міжнародних федерацій, її членство було призупинене ще 2019 року через питання, пов'язані з фінансуванням, суддівством і етикою.

Іман Хеліф не коментує питання своєїь статі, але критикує мову ненависті проти неї Фото: Ciro Fusco/ANSA/picture alliance

Моральна шкода для спортсменок

Іман Хеліф не коментує питання власної статі або результати тестів на статеву приналежність. Натомість вона звертає увагу на те, якої моральної шкоди завдає спортсменам мова ненависті, що шириться щодо них соцмережами. В інтерв'ю телеканалу SNTV 5 серпня вона закликала "дотримуватися олімпійських принципів і олімпійського духу, утримавшись від цькування спортсменів, оскільки це має величезні наслідки". "Це може знищити людей, вбити думки людини, її дух і характер. Це може спричинити розбрат між людьми", - застерегла боксерка з Алжиру.

Наступний бій на Олімпіаді Хеліф проведе пізно ввечері у вівторок, 6 серпня, проти боксерки з Таїланду Джанджаем Суваннапенг. Переможиця у цьому двобої у п'ятницю, 9 серпня, битиметься за золоту медаль Олімпійських ігор.