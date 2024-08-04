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СпортУкраїна

Олімпіада-2024: Магучіх здобула золото зі стрибків у висоту

Євгенія Наконечна | Дар'я Нинько
4 серпня 2024 р.

Ще одну медаль - бронзову - зі стрибків у висоту Україні принесла Ірина Геращенко. Вона розділила нагороду з австралійською легкоатлеткою Елеанор Паттерсон.

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Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2024
Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2024Фото: Li Ming/Xinhua/picture alliance

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото в стрибках у висоту в Олімпійських іграх 2024 в Парижі.  З першої спроби атлетка взяла висоту 1,91 метра, 1,95 метра, 1,98 метра та 2,00 метра, однак двічі не змогла подолати 2,02 метра. 

Її суперниця австралійка Нікола Оліслагерс змогла взяти висоту 2,00 метра лише з третьої спроби, а висота 2,02 метра їй не піддалася.

Магучіх також намагалася встановити рекорд на Олімпійських іграх, піднявши планку для стрибка на 2,04 метра, але не змогла подолати її.

Разом з нею у фіналі стрибків у висоту виступала Ірина Геращенко. Атлетка не змогла з трьох спроб взяти висоту 1,98 метра. За результатом попередніх стрибків вона розділила бронзову медаль з австралійською легкоатлеткою Елеанор Паттерсон.

Світовий рекорд Магучіх зі стрибків у висоту

У липні Магучіх завоювала золото Діамантової ліги - найпрестижнішого легкоатлетичного комерційного турніру світу, та встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. Вона подолала висоту 2,10 метра.

Попередній світовий рекорд - 2,09 метра - належав болгарській стрибунці Стефці Костадіновій, який вона встановила на чемпіонаті світу у Римі в 1987 році.

Україна має ще золоту, срібну і бронзову медалі

Перше золото на Олімпіаді-2024 Україні принесла жіноча збірна з фехтування на шаблях - вона перемогла збірну Республіки Корея з рахунком 45:42. Бій відкрила і завершила Ольга Харлан, також фехтували Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Ольга Харлан принесла Україні й бронзову медаль - вона перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку в одиночному розряді серед жінок з рахунком 15:14.

Срібну медаль Україні приніс стрілець Сергій Куліш. Він посів друге місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій на дистанції 50 метрів. Куліш своїм виступом здобув 461,3 бали, тоді як представник Китаю Лю Юкун обійшов його всього на 2,3 бали та взяв золоту медаль.

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