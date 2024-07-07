Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту

Ярослава Магучіх здобула золото Діамантової ліги та встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. Попередній рекорд протримався 37 років.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала "золото" Діамантової ліги - найпрестижнішого легкоатлетичного комерційного турніру світу, та встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. Про це у неділю, 7 липня, повідомило міністерство молоді і спорту України.

"На етапі "Діамантової ліги" в Парижі Магучіх вже здобула "золото" з результатом 2.03 м, проте на цьому вирішила не зупинятися і підняла планку до 2.07 м, взяла її з другої спроби і потім вже з першого разу стрибнула на 2.10 м!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній світовий рекорд 2.09 м належав болгарці Стефці Костадіновій, який вона встановила його на чемпіонаті світу у Римі в 1987 році. Мінмолодьспорту та міністерство закордонних справ України привітали Ярославу та її тренерку Тетяну Степанову з цим результатом.

"Протягом двох років я вірила, що зможу це зробити. Психологічно я була настільки сильною, що знала, що зможу це зробити. Я вписала ім'я України в історію спорту", - цитує Магучіх "Діамантова ліга".

Фандрейзингової платформи з підтримки України United24 опублікувала відео рекордного стрибка української легкоатлетки.

Ярослава Магучіх візьме участь у літніх Олімпійських іграх, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня у столиці Франції- Парижі. На попередній Олімпіаді в Токіо, яка відбулася в 2021 році, українська легкоатлетка завоювала бронзову медаль, стрибнувши на 2 метри.