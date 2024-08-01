Олімпіада-2024: Сергій Куліш виборов срібло зі стрільби

Українець Сергій Куліш виборов срібну медаль у змаганнях зі стрільби з 50 метрів з пневматичної гвинтівки.

Український стрілець Сергій Куліш посів друге місце в олімпійських змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій на дистанції 50 метрів. Фінал змагань відбувся вранці у четвер, 1 серпня.

Куліш своїм виступом здобув 461,3 бали, тоді як представник Китаю Лю Юкун обійшов його всього на 2,3 бали та взяв золоту медаль. Третє місце посів спортсмен з Індії Свапніл Кусале з результатом в 451,4 бали.

Це не перша олімпійська нагорода в спортивній кар'єрі українського стрільця родом з Черкас. На Олімпіаді в 2016 році в Ріо-де-Жанейро Куліш посів друге місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

На цьогорічній Олімпіаді це друга медаль України. Першу "бронзу" завоювала українська шаблістка Ольга Харлан.

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