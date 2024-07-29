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СпортУкраїна

Ольга Харлан завоювала першу медаль для України на Олімпіаді

Дмитро Шварц
29 липня 2024 р.

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку за бронзу на Олімпіаді у Парижі. Ця медаль стала першою для України на цих Іграх.

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Ольга Харлан здобула першу медаль для України на Олімпіаді у Парижі, 29 липня 2024 року
Ольга Харлан у матчі за бронзу перемогла Чой Себін з Південної КореїФото: Franck Fife/AFP/Getty Images

Українська шаблістка Ольга Харлан у понеділок, 29 липня, перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку за бронзу в одиночному розряді серед жінок, здобувши для України першу медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Поєдинок завершився з рахунком 15:14 на користь українки. Перед цим Харлан обіграла Сіхомі Фукусіму з Японії (15:9), далі була сильнішою за Анну Башту з Азербайджану (15:6), а у чвертьфіналі перемогла Анну Мартон з Угорщини (15:7).

У півфіналі українка програла Сарі Бальцер із Франції (7:15), яка розіграє золото з іншою представницею Франції - Манон Брюне.