Ольга Харлан завоювала першу медаль для України на Олімпіаді

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку за бронзу на Олімпіаді у Парижі. Ця медаль стала першою для України на цих Іграх.

Українська шаблістка Ольга Харлан у понеділок, 29 липня, перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку за бронзу в одиночному розряді серед жінок, здобувши для України першу медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Поєдинок завершився з рахунком 15:14 на користь українки. Перед цим Харлан обіграла Сіхомі Фукусіму з Японії (15:9), далі була сильнішою за Анну Башту з Азербайджану (15:6), а у чвертьфіналі перемогла Анну Мартон з Угорщини (15:7).

У півфіналі українка програла Сарі Бальцер із Франції (7:15), яка розіграє золото з іншою представницею Франції - Манон Брюне.