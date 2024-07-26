Олімпійські ігри 2024 у Парижі: все, що потрібно знати

Протягом трьох тижнів Париж та Франція прийматимуть літні Олімпійські ігри 2024 року. Скільки коштують квитки? Скільки учасників? І чому стільки розмов про секс?

Скільки учасників?

В Олімпійських іграх беруть участь близько 10 500 спортсменів із 206 країн. Протягом 19 днів, з 26 липня по 11 серпня, вони виборюватимуть нагороди у 32 видах спорту. Загалом буде розіграно 329 золотих медалей.

Однією з головних зірок цих літніх ігор є й американська гімнастка Сімона Байлс. Чотириразовій олімпійській чемпіонці на минулій Олімпіаді в Токіо довелося долати психічні проблеми. У легкій атлетиці кенійська зірка марафону Еліуд Кіпчоге прагне стати першим в історії бігуном, який виграє третє поспіль олімпійське золото.

Увага спортивного світу також буде прикута до баскетбольної збірної США. Еліта світового баскетболу їде до Парижу з Леброном Джеймсом, Стівеном Каррі та Кевіном Дюрантом. А от футболіст Кіліан Мбаппе буде відсутнім. Французька суперзірка не отримала на це дозвіл від свого нового клубу "Реал Мадрид".

Україну на змаганнях представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Прапор України нестимуть відома тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Російські та білоруські індивідуальні спортсмени можуть починати змагання тільки під нейтральним прапором. Їхні національні гімни не виконуватимуться, їм заборонено демонструвати національну символіку, а команди з обох країн повністю відсторонені. Ці учасники не повинні мати стосунку до російської армії та органів безпеки. Причина - загарбницька війна Росії проти України.

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Скільки очікується глядачів? Що з квитками?

Організатори очікують 15 мільйонів відвідувачів. Квитки на деякі події все ще доступні на біржі квитків. Найдешевшими є квитки на футбол за ціною, починаючи від 15 євро. На водне поло чи байдарковий слалом початкова ціна квитків - від 24 євро.

Моделювання церемонії відкриття Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

А за квитки на змагання з плавання чи гімнастики доведеться викласти й більше 100 євро. На ці види спорту квитки залишилися тільки у вищих цінових діапазонах. Найдорожчою є церемонія відкриття: найдешевший квиток коштував в середині липня близько 500 євро.

Де проходять змагання?

Загалом відкрито 35 майданчиків. Не всі вони в Парижі. Змагання зі сучасного п'ятиборства та кінного спорту проводяться перед Версальським палацом. У футбол грають на стадіонах по всій країні, у гандбол - у Ліллі. Серфери опиняться навіть за межами французьких кордонів: на Таїті, найбільшому острові Французької Полінезії.

Однак переважна більшість дисциплін буде зосереджена в центрі французької столиці. Пляжним волейболістам особливо є чому радіти: вони гратимуть з видом на Ейфелеву вежу.

Церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, як зазвичай, а на 160 човнах, на яких спортсмени подорожуватимуть Сеною через Париж.

І досі до кінця неясно, чи справді змагання на відкритій воді та триатлонне плавання можуть відбутися, як планувалося, на Сені. Причина: вода в річці тривалий час була забрудненою хвороботворними мікроорганізмами. За два тижні до початку ігор в мерії Парижу обережно дали "зелене світло" на змагання в річці, попередньо взявши проби води, і пересвідчившись, що показники у нормі.

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Які нові види спорту будуть представлені?

Нові види спорту кожні чотири роки поповнюють список олімпійських. На останніх літніх іграх у Токіо дебютували скейтбординг, спортивне скелелазіння та баскетбол 3х3.

"Брейкінг", також відомий як брейк-данс, у Парижі дебютує. Спортсмени змагатимуться в індивідуальних танцювальних битвах та імпровізуватимуть хореографію під раніше невідомі ритми й мелодії. Переможця визначає журі.

До багатьох видів спорту були внесені невеликі зміни. Наприклад, нові змагання з байдаркового кросу. Шанувальники бейсболу, софтболу та карате будуть розчаровані, адже їх виключили зі списку олімпійських. 50-кілометрова ходьба також більше не проводитиметься.

Що з безпекою?

Щодня на вулицях чергуватимуть десятки тисяч поліцейських і солдатів. Також задіяні приватні охоронці. Щоб залучити достатню кількість кадрів, уряд скоротив навчання до трьох тижнів, запровадив бонуси та перенавчив персонал з інших секторів.

Відвідувачам і жителям потрібні QR-коди, щоб пройти через поліцейські бар'єри. Рух автомобілів буде обмежено, а деякі станції метро повністю закриті.

У Парижі безпрецедентні заходи безпеки Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Також використовуються камери спостереження, керовані ШІ. Вони призначені для виявлення незвичних рухів натовпу та зброї. Програмне забезпечення не можна використовувати для розпізнавання обличчя.

Такі великі події, як Олімпійські ігри, є потенційною мішенню для терористичних атак. Франція вже зазнавала масштабних нападів терористів - на редакцію Charlie Hebdo та концертний зал Bataclan, зокрема.

Все ж, без криміналу і надзвичайних ситуацій вже не обійшлося. Колишній бразильський футболіст Зіку подав заяву до французької поліції після того, як у нього викрали сумку, в якій були готівка, годинники та ювелірні вироби з діамантами. Пограбування зазнала і аргентинська делегація. Повідомляється також про розслідування групового зґвалтування австралійської туристки.

За кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі мережа високошвидкісних залізниць Франції постраждала від диверсій, зокрема підпалів, які порушили роботу транспортної системи.

Уряд уже скоротив кількість глядачів на церемонії відкриття. Довго думали про перенесення церемонії деінде ще. Та урочиста церемонія все-таки відбудеться на Сені.

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Олімпіада і секс?

Після пов'язаної з COVID-19 заборони на інтимні стосунки в Токіо спортсменам у Парижі знову дали волю на справи амурні. 300 тисяч презервативів завезли в Олімпійське містечко, де проживають 9 тисяч спортсменів. Ще до початку Олімпіади в Парижі тільки-то й розмов, що про секс.

Поштовх цьому дали так звані "антисекс-ліжка" з картону. Щоправда, організатори заявили, що йдеться лише про екологічні матеріали, а жодних заборон на статеві контакти немає. Але й з такими примхливими картонними ліжками є, де розійтися "на повну". Ірландський гімнаст Ріс Маккленаган свого часу стрибками тестував "антисекс-ліжко" у Токіо, а тепер протестував і спальні місця в Парижі. Він запевнив, що від різких рухів ліжко не ламається і витримує достатню вагу. І якщо секс в Олімпійському містечку радше є, то алкоголю явно немає. Принаймні офіційно. Можливо, 350-метровий буфет з безалкогольними напоями зможе дещо втішити спортсменів.