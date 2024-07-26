Франція перед Олімпіадою заявила про диверсії на залізниці

Французький залізничний оператор SNCF заявив про масштабну атаку з метою паралізувати залізницю. У компанії закликали пасажирів відкласти свої поїздки та триматися подалі від вокзалів. Це впливає на 800 тисяч людей.

Мережа високошвидкісних залізниць Франції постраждала від диверсій, зокрема підпалів, які порушили роботу транспортної системи за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Про це агенції AFP заявили у національному залізничному операторі SNCF у п'ятницю, 26 липня.

"Це масштабна атака з метою паралізувати мережу TGV", - заявила SNCF і додала, що низку маршрутів доведеться скасувати, а ситуація триватиме "як мінімум усі вихідні, доки проводитимуться ремонтні роботи". "SNCF став жертвою кількох одночасних зловмисних дій протягом ночі", - наголошується у заяві. Атаки торкнулися атлантичної, північної та східної ліній. Південно-східна лінія не постраждала, оскільки "зловмисному акту запобігли". Потяги були перепрямовані на інші колії, "але нам доведеться скасувати велику їх кількість", заявили в компанії.

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SNCF закликала пасажирів відкласти свої поїздки та триматися подалі від вокзалів. За останніми даними SNCF, попередження може торкнутися близько 800 тисяч пасажирів.

Теракти були скоєні тоді, коли Париж готується до церемонії відкриття Олімпійських ігор, в якій візьмуть участь 7500 спортсменів, 300 тисяч глядачів та безліч VIP-персон. Церемонія відкриття, яка вперше пройде у вигляді параду човнів на Сені, відбудеться 26 липня.