Олімпійські ігри 2024: Між Парижем і Таїті
На Олімпійських іграх у Парижі тлом стануть деякі з найвідоміших принад міста. Але змагання не обмежуються лише столицею Франції, а досягнуть навіть тихоокеанського регіону.
Stade Tour Eiffel - Пляжний волейбол
Організатори подбали про те, щоби олімпійський спорт опинився у самому серці Парижа. Змагання з пляжного волейболу відбуватимуться біля знаменитої Ейфелевої вежі - одного з головних символів міста. Ця арена, як і більшість стадіонів, лише тимчасова, тож після Олімпіади та Паралімпіади її демонтують. Ейфелева вежа залишатиметься відкритою і під час ігор, за винятком вечора церемонії відкриття.
Arena Champ-de-Mars - дзюдо і боротьба
Вид згори вражає: за грою пляжних волейболістів можна буде стежити у бінокль з верхніх майданчиків Ейфелевої вежі. На іншому кінці Марсового поля розкинулась арена, де проводитимуться змагання із дзюдо та боротьби. Цей майданчик також називають Grand Palais Éphémère (Ефемерний великий палац) - він тимчасовий і також буде демонтований після ігор.
Place de la Concorde - Breaking, BMX, скейтбординг і баскетбол 3x3
На північному березі Сени розташувався олімпійський центр "молодих" видів спорту, які допустили до Олімпіади лише нещодавно. Прямо поруч - Площа Злагоди і єгипетський обеліск. Організатори ставили собі за мету скоротити дистанції між різними майданчиками, тож всі місця змагань розташовані здебільшого у пішій доступності.
Сена - плавання на відкритій воді та триатлон
Сполучною ланкою виступає ріка Сена, де запланована і церемонія відкриття, і самі змагання. Під час плавання на відкритій воді та тріатлону спортсмени зроблять коло: 500 метрів за течією, 500 метрів назад проти течії. Старт і фініш, а також перехідна зона для тріатлону знаходяться біля мосту Александра III, що між Домом інвалідів і Єлисейськими Полями, прямо біля Великого палацу (Гран-Пале).
Гран-Пале - фехтування і тхеквондо
Велика скляна купольна будівля в стилі Прекрасної епохи була побудована для Всесвітньої виставки 1900 року. Під час Олімпійських ігор Гран-Пале, який зазвичай служить виставковим простором для державних музеїв Парижу, стане майданчиком для змагань з фехтування, як це було на Чемпіонаті світу 2010 року (на фото). Також тут проходитимуть бої тхеквондо.
Еспланада Інвалідів - стрільба з лука
На південному березі Сени, між берегом річки та Домом інвалідів та собором, розкинеться майданчик для лучників. Еспланада Інвалідів, зазвичай досить проста зелена зона, також буде стартовою точкою для велосипедистів для змагань на час і фінішною лінією для марафонських перегонів.
Стад де Франс - легка атлетика і регбі
Центральним олімпійським стадіоном Парижа є "Стад де Франс". Його збудували у передмісті Сен-Дені до Чемпіонату світу з футболу 1998 року. Арена вміщує понад 80 тисяч глядачів і є найбільшим спортивним стадіоном в усій Франції. 11 серпня тут також відбудеться церемонія закриття.
Стад Ролан Гаррос
Організатори Олімпіади використовують чимало об'єктів вже існуючої спортивної інфраструктури. Тож логічно, що тенісні змагання приймуть корти стадіону "Ролан Гаррос", де також щороку відбувається Відкритий чемпіонат Франції. Корт Сюзанна-Ленглен, друга за величиною арена цього комплексу, для Олімпіади буде переобладнана під боксерський зал.
Парк-де-Пренс - футбол
У безпосередній близькості до тенісного комплексу розташований стадіон Парк-де-Пренс. Це домашній стадіон чемпіонів французького футболу, клубу Парі Сен-Жермен. Тут стартують фінали жіночого та чоловічого турнірів. Загалом же олімпійський футбольний турнір проводитиметься ледь не по всій Франції: в Бордо, Ліоні, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.
Center Aquatique - водне поло, синхронне плавання, стрибки у воду
Олімпійський центр водних видів спорту є однією із небагатьох нових будівель, зведених під Олімпіаду, а також і з конкретним планом на майбутнє: він розташований у Сен-Дені, поруч зі Стад де Франс. Тутешні діти та молодь після ігор отримають сучасний басейн зі спортивним центром для футболу, скелелазіння, баскетболу та фітнесу.
Bercy - баскетбол, гімнастика і батут
Цей майданчик добре відомий і музичним і фанатам, і чемпіонам світу з баскетболу з Німеччини. Відкритий у 1984 році як Palais Omnisports, в 2015 році він пройшов модернізацію. За 40 років існування на цій багатофункціональній арені на березі Сени відбулася незліченна кількість подій: від легкої атлетики й фігурного катання та мотокросу до виступів музичних зірок першої величини Франції та світу.
Ле Бурже - спортивне скелелазіння
Змагання не обмежуються центром столиці. Передмістя та інші міста Франції теж залучені до Олімпіади. Муніципалітет у передмісті Парижу Ле Бурже, відомий своїм авіасалоном, прийматиме змагання спортивного скелелазіння (фото). Змагання зі стрільби проведуть у містечку Деоль, що за 250 кілометрів на південь від Парижу, а з гольфу, катання на гірських велосипедах і велоспорту на треку - у Версалі.
Версальський парк - кінний спорт і сучасне п'ятиборство
На тлі Версальського палацу вершники також можуть змагатися за олімпійські медалі у конкурі, кінній виїздці та триборстві. Будівля в стилі бароко була побудована як мисливський будиночок для короля Людовика XIV (відомого як Король-Сонце) і є об'єктом Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Також у Версалі проходитимуть змагання зі сучасного п'ятиборства, до яких належить і конкур.
Набережна Марселя - вітрильний спорт
Це можна вважати вдачею: замість часом незручного Ла-Маншу на півночі або заходу Франції змагання з вітрильного спорту пройдуть в Середземному морі біля Марселя. Південний французький мегаполіс також є місцем проведення футбольних змагань зі стадіоном "Велодром".
Таїті - серфінг
Серфери на Олімпіаді будуть дуже далеко від Франції і Парижа - аж за цілих 15700 кілометрів. Там, на узбережжі Таїті, на знаменитому серед серферів пляжі Teahupo'o, хвилі сягають кількох метрів. Таїті - найбільший острів в архіпелазі Французької Полінезії, що належить Франції. Екологи протестували під час будівництва нової суддівської вежі через знищення коралів.
Сент-Уан - Олімпійське містечко
В олімпійському містечку в паризькому передмісті Сент-Уан розмістяться понад 9 тисяч спортсменів. Наголос зробили на екологічному будівництві з геотермальною системою охолодження. Багато галасу наробили "антисекс-ліжка" з картону. Організатори, втім, заявили, що йдеться просто про екологічний матеріал, а не заборону статевих контактів. Після літніх і Паралімпійських ігор тут буде соціальне житло.