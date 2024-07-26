Цей майданчик добре відомий і музичним і фанатам, і чемпіонам світу з баскетболу з Німеччини. Відкритий у 1984 році як Palais Omnisports, в 2015 році він пройшов модернізацію. За 40 років існування на цій багатофункціональній арені на березі Сени відбулася незліченна кількість подій: від легкої атлетики й фігурного катання та мотокросу до виступів музичних зірок першої величини Франції та світу.