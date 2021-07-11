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Стадіон - споруда для проведення спортивних змагань. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стадіон".
Стадіон є спортивною інфраструктурою для проведення спортивних змагань, наприклад, з легої атлетики, футболу тощо. Стадіони використовують також для інших масових заходів - концертів, шоу, різного роду зібрань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Європі виявлено понад 2,5 тисячі випадків COVID-інфекції в зв'язку з матчами Євро-2020. При підготовці турніру не було враховано можливе поширення нових інфекційних варіантів коронавірусу, зазначають експерти.
Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Якщо для хворих на COVID-19 в Україні не вистачатиме ліжок у лікарнях, МОЗ розгортатиме мобільні госпіталі. Ідея не нова, адже пандемія коронавірусу кинула виклик медичним установам у цілому світі. Ось найоригінальніші польові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.
Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося? І яку роль ще відіграють уболівальники?