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Стадіон

Стадіон - споруда для проведення спортивних змагань. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стадіон".

Стадіон є спортивною інфраструктурою для проведення спортивних змагань, наприклад, з легої атлетики, футболу тощо. Стадіони використовують також для інших масових заходів - концертів, шоу, різного роду зібрань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Збірна Італії - чемпіон Європи з футболу 2020 року

Збірна Італії - чемпіон Європи з футболу 2020 року 11.07.2021

У фіналі Євро-2020 збірна Італії здолала команду Англії. Вирішальною для перемоги стала серія післяматчевих пенальті.

У Лондоні розпочався фінал Євро-2020

У Лондоні розпочався фінал Євро-2020 11.07.2021

Нинішня збірна Італії робить ставку на атакувальний футбол, натомість команда Англії - на глуху оборону.
Олімпіада в Токіо пройде без глядачів

Олімпіада в Токіо пройде без глядачів 08.07.2021

Під час Олімпійських ігор в столиці Японії діятиме надзвичайний стан у зв'язку з пандемією COVID-19. На стадіон не допускатимуть і японців, наголосили в уряді країни.

Експерти повідомляють про зростання заражень коронавірусом у зв'язку з Євро-2020

Експерти повідомляють про зростання заражень коронавірусом у зв'язку з Євро-2020 07.07.2021

В Європі виявлено понад 2,5 тисячі випадків COVID-інфекції в зв'язку з матчами Євро-2020. При підготовці турніру не було враховано можливе поширення нових інфекційних варіантів коронавірусу, зазначають експерти.
У ФРН дозволили повернути на стадіони глядачів під час матчів Бундесліги

У ФРН дозволили повернути на стадіони глядачів під час матчів Бундесліги 06.07.2021

З наступного сезону Бундесліги дозволятиметься присутність на стадіонах 25 тисяч глядачів. Допустима межа заповненості стадіонів - 50 відсотків.

Матч Україна-Англія: на стадіон не пустили 52 вболівальників

Матч Україна-Англія: на стадіон не пустили 52 вболівальників 04.07.2021

Через порушення карантинних заходів на римський Олімпійський стадіон не пустили 52 вболівальників. Раніше УЄФА заблокувала продаж квитків для вболівальників з Великобританії на матч у Римі.

УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК

УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК 22.06.2021

Стадіон у Мюнхені, де пройде матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, планували підсвітити усіма кольорами веселки на знак солідарності з ЛГБТІК-спільнотою. УЄФА відмовила.
Євро-2020: Україна програла Австрії

Євро-2020: Україна програла Австрії 21.06.2021

Третій поєдинок у груповому етапі Євро-2020 завершився для України поразкою з рахунком 0:1. Збірна Австрії при цьому забезпечила собі вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі

До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі 17.03.2021

Центр Симона Візенталя закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно винести питання щодо стадіону в Тернополі на порядок денний Конгресу ФІФА у травні цього року.
Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича

Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича 10.03.2021

Мер польського Замостя заявив, що його місто відмовляється від спільного проєкту з Тернополем через рішення міськради українського міста присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича.
Стадіон ФК Наполі у Неаполі перейменували на честь Марадони

Стадіон ФК "Наполі" у Неаполі перейменували на честь Марадони 04.12.2020

Відтепер арена у Неаполі носитиме назву "Стадіон Дієго Армандо Марадона".

Стадіони, парковки, ярмарки: де облаштовують мобільні госпіталі у світі (13.10.2020) 13.10.2020

Якщо для хворих на COVID-19 в Україні не вистачатиме ліжок у лікарнях, МОЗ розгортатиме мобільні госпіталі. Ідея не нова, адже пандемія коронавірусу кинула виклик медичним установам у цілому світі. Ось найоригінальніші польові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.
Чи може прожити футбол без вболівальників (відео)

Чи може прожити футбол без вболівальників (відео) 22.09.2020

Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося?

Як німецький футбол виживає без глядачів на стадіонах (22.09.2020) 22.09.2020

Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося? І яку роль ще відіграють уболівальники?
Українські стадіони частково відкриють для вболівальників

Українські стадіони частково відкриють для вболівальників 22.07.2020

Спочатку в тестовому режимі глядачів допустять на матчі плей-оф УПЛ за путівку в Лігу Європи, повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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