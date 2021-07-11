Стадіон - споруда для проведення спортивних змагань. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стадіон".

Стадіон є спортивною інфраструктурою для проведення спортивних змагань, наприклад, з легої атлетики, футболу тощо. Стадіони використовують також для інших масових заходів - концертів, шоу, різного роду зібрань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.