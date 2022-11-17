У столиці Катару також розташовано стадіон "Ель-Тумама". Новозбудована арена спочатку не призначалася для проведення Чемпіонату світу з футболу, але, тим не менш, була визначена одним з двох останніх його об'єктів у 2015 році. В основу дизайну покладено традиційний чоловічий головний убір "такке". Під нього також був спроєктований декоративний фасад площею майже 25 тисяч квадратних метрів.