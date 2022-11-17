Стадіони Чемпіонату світу з футболу в Катарі
Коли Катар подавав заявку на проведення ЧС з футболу у 2022 році, він планував проводити змагання на 12 стадіонах. Нині їх тільки вісім. Шість з цих об'єктів є новобудовами з частково нетрадиційним дизайном.
Стадіон "Ель-Джануб"
В Ель-Вакрі розташовано стадіон "Ель-Джануб", який згори нагадує гігантську раковину. Його дизайн схожий на човни "доу" катарських ловців перлів. Стадіон з дахом, що закривається, є новобудовою ЧС-2022, але на ньому уже провели Кубок арабських країн ФІФА 2021 року. Після ЧС футбольний клуб "Ель-Вакра" продовжить використовувати стадіон, але тільки з 20 тисячами місць замість 40 тисяч.
Стадіон "Ель-Байт"
Дизайнери зведеного до Чемпіонату світу з футболу стадіону "Ель-Байт" надихнулись традиційними наметами кочівників Катару. Арена у прибережному місті Ель-Хаур на північному сході Катару стане місцем проведення матчу-відкриття та півфіналу. Стадіон на 60 тисяч місць має дах, який може закриватися. Після завершення ЧС верхній ярус демонтують, його елементи передадуть іншим країнам.
Стадіон "Ахмед бін Алі"
Стадіон "Ахмед бін Алі" розташований у Ер-Райяні, а тому відомий також за назвою цього міста. Його збудували у 2003 році, а для ЧС-2022 розширили до 40 тисяч місць. У 2011 році елегантна арена вже була місцем проведення Кубку Азії, щоправда, тоді вона вміщувала близько 20 тисяч глядачів. Після завершення ЧС стадіон планується повернути до початкових розмірів.
Стадіон Education City
В Ер-Райяні спеціально до ЧС-2022 також звели стадіон Education City. Через свій незвичайний фасад, що нагадує поверхню дорогоцінного каменю, його назвали "Перлиною пустелі". Цей стадіон вміщує зараз 40 тисяч людей, але після завершення змагань цю кількість знизять до 20 тисяч. Також згодом арену використовуватимуть університети для занять університетським спортом.
Міжнародний стадіон Халіфа
Місцем проведення матчу за третє місце стане міжнародний стадіон Халіфа у столиці Катару. Арена є частиною спортивного комплексу площею 250 гектарів і, як і два інших стадіони в Ель-Райяні, вміщує 40 000 глядачів. Стадіон відкрили у 1976 році, остання реконструкція проходила з 2014 по 2017 рік.
Стадіон 974
974 морські контейнери є основними архітектурними компонентами стадіону 974, розташованого в порту Дохи. 974 - це також міжнародний телефонний код Катару. Кольорова арена була збудована спеціально до Чемпіонату світу з футболу і буде демонтована після його завершення. Компоненти стадіону після демонтажу використають для будівництва інших стадіонів.
Стадіон "Ель-Тумама"
У столиці Катару також розташовано стадіон "Ель-Тумама". Новозбудована арена спочатку не призначалася для проведення Чемпіонату світу з футболу, але, тим не менш, була визначена одним з двох останніх його об'єктів у 2015 році. В основу дизайну покладено традиційний чоловічий головний убір "такке". Під нього також був спроєктований декоративний фасад площею майже 25 тисяч квадратних метрів.
Міжнародний стадіон у Лусаїлі
Стадіон Lusail Iconic прийме десять матчів Чемпіонату світу з футболу, включно з фіналом 17 грудня. Нова споруда розташована у місті Лусаїл і вміщує понад 80 тисяч глядачів. В основу її конструкції покладений арабський ліхтар "фанар". Після Чемпіонату світу більшість трибун демонтують для звільнення місця для шкіл, медичних центрів та кафе.