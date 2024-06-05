Що варто знати про Євро-2024 у Німеччині

Упродовж чотирьох тижнів увага шанувальників футболу буде прикута до Німеччини, тут відбуватиметься фінальний турнір Євро-2024. Хто вважається фаворитом? Де гратимуть матчі? А як з безпекою? Більше - у DW.

Хто ж фаворити й можливі аутсайдери?

Букмекери пророкують перше місце на Чемпіонаті Європи з футболу 2024 (Євро-2024) попередньому віцечемпіону Європи - збірній Англії, друге місце відводять Франції або господарям турніру - збірній Німеччини. Натомість якщо вірити букмекерам, чинні чемпіони - збірна Італії - посідатимуть лише шосте місце. Водночас згідно з букмекерськими очікуваннями, найбільшими аутсайдерами на Євро-2024 вважаються Албанія, Словаччина, а також Грузія - новачок Чемпіонату Європи.

Але якщо поглянути на світовий рейтинг Міжнародної федерації футболу (ФІФА), то титул переможця турніру фактично мав би дістатися Франції, яка нині посідає друге місце після чемпіонів світу - збірної Аргентини. За ними йдуть Бельгія (3-тє місце), Англія (4-те) та Португалія (6-те), тобто з погляду ФІФА саме ці команди мають найкращі рейтингові позиції, а відповідно й шанси, серед учасників цьогорічної континентальної футбольної першості. Щодо збірної Німеччини (16-те місце у світовому рейтингу ФІФА), то наразі вона вважається лише дев'ятою найкращою командою Європи. Дебютант Грузія (75-те місце в рейтингу ФІФА) має найнижчий рейтинг серед усіх учасників Чемпіонату Європи - тут букмекери й ФІФА доходять аналогічних висновків щодо шансів грузинів.

Чи зазнає змін формат турніру?

Формат турніру такий самий, як і на останньому Чемпіонаті Європи з футболу, що проводився в одинадцятьох країнах у 2021 році. Участь у першості беруть 24 національних збірних, котрі спочатку гратимуть у шести групах по чотири команди в кожній. До наступного етапу - 1/16 турніру - виходять ті збірні, котрі посіли перші й другі місця в груповому турнірі, а також чотири найкращі команди з тих, що посіли третє місце. Як 1/16, так і подальші етапи - 1/8 турніру, а також чвертьфінал та півфінал і аж до фіналу - відбуватимуться за класичною схемою, коли до наступного раунду виходять лише переможці. Якщо основний час матчу завершиться нічиєю, призначається овертайм або додатковий час - два періоди по 15 хвилин кожен. Якщо переможця все одно не виявлено, проводитимуться серії післяматчевих пенальті. Переможці двох півфінальних матчів зійдуться у фіналі 14 липня на полі стадіону в Берліні.

У якій групі гратиме збірна України?

Національна збірна України виборола собі путівку на першість і гратиме в групі Е, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. Саме з румунами й зустрінуться підопічні Сергія Реброва 17 червня на стадіоні "Арена Мюнхен".

Нещодавно, а точніше 3 червня в Нюрнберзі у межах підготовки до Євро-2024 відбувся товариський матч між української збірною та збірною Німеччини, який завершився нульовою нічиєю, попри те, що в грі явно домінували німецькі футболісти, котрі створили багато моментів поблизу воріт українського голкіпера, однак не зуміли їх реалізувати.

Нагадаємо, що збірна України з футболу матиме посилену охорону на Євро-2024.

У яких містах гратимуть матчі Євро-2024?

Загалом для проведення 51 матчу Чемпіонату Європи було обрано десять стадіонів. Найбільше матчів, а саме шість, прийматимуть "Олімпійський стадіон" у Берліні, що вміщує 71 000 глядачів, а також "Арена Мюнхен", місткістю 66 000 глядачів та "Арена" в Дортмунді, що може розмістити 62 000 глядачів. У Берліні, найбільшому з десяти стадіонів для Євро-2024, окрім фіналу, відбудуться один чвертьфінальний матч, матч 1/16 першості, а також три групові гри. А відкриє Євро-2024 матч 14 червня в Мюнхені між збірною Німеччини та Шотландії.

"Олімпійський стадіон" у Берліні (архівне фото) Фото: Hannibal Hanschke/EPA

По п'ять матчів заплановано на стадіонах у Штутгарті (місткість 51 000 глядачів), Гамбурзі (49 000 глядачів), Дюссельдорфі (47 000 глядачів), Франкфурті-на-Майні (47 000 глядачів) та Кельні (43 000 глядачів), а також по чотири - у Лейпцигу (40 000 глядачів) та Гельзенкірхені (50 000 глядачів).

Де можна буде подивитися матчі Євро-2024 поза стадіонами?

Під назвою "Фестиваль Євро-2024" на всіх об'єктах будуть створені так звані фан-зони, де матчі транслюватимуться на великих екранах. Вхід до фан-зон та інших місць для публічного перегляду матчів буде безплатним. Як і під час ЧС-2006, очікується, що десятки тисяч футбольних фанатів зберуться біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, в Олімпійському парку Мюнхена або на березі річки Майн у Франкфурті, щоб разом дивитися матчі та спільно відчути це свято футболу.

Чи добре Німеччина підготувалася до безпекових викликів?

"Безпека чемпіонату Європи з футболу в нашій країні є найбільшим пріоритетом, - запевнила федеральна міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). - Поліція буде підтримувати посилену присутність на всіх об'єктах і скрізь, де є великі скупчення людей". Під час турніру планується посилення прикордонного контролю. Перш за все, органи безпеки хочуть не допустити в'їзду в Німеччину терористів і хуліганів. Британський уряд наклав заборону на виїзд 1600 агресивно налаштованих футбольних фанатів на час проведення Чемпіонату Європи.

Про серйозність підходу у німців у цьому плані свідчить, скажімо, той факт, що федеральна поліція, яка відповідає за охорону кордонів та безпеку в аеропортах і вокзалах, заборонила своїм співробітникам брати відпустку на час проведення першості, тож близько 22 000 службовців федеральної поліції щодня чергуватимуть по всій країні. Їх також підтримуватимуть кілька сотень колег з-за кордону. В цьому плані особливо тісно німецькі правоохоронці співпрацюватимуть з французькими силами безпеки - насамперед з огляду на дві великі спортивні події в Парижі після Чемпіонату Європи. Йдеться про Олімпійські ігри, що триватимуть з 26 липня по 11 серпня, та Паралімпійські ігри, котрі проводитимуть з 28 серпня по 8 вересня.

Німецька поліція готується до будь-яких несподіванок і викликів під час Євро-2024 Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

За даними МВС ФРН, щодня проводиться повторна оцінка ситуації щодо загроз і ризиків. Утім, варто розуміти, що навіть найретельніші й найпродуманіші заходи безпеки не можуть цілковито запобігти терористичним нападам або іншим актам насильства на таких масштабних заходах. Востаннє це унаочнив теракт, скоєний восени 2023 року, коли ісламістський терорист застрелив двох шведських футбольних уболівальників у Брюсселі під час відбіркового матчу Чемпіонату Європи між Бельгією та Швецією.

Проти кого гратиме збірна України?

Національна збірна України з футболу виборола собі путівку на першість і гратиме в групі Е, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. Саме з румунами й зустрінуться підопічні Сергія Реброва 17 червня на стадіоні "Арена Мюнхен".