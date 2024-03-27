Німеччина обіцяє захистити збірну України на ЧЄ-2024

У німецькому МВС запевнили, що добре підготувалися до захисту української команди та її вболівальників на Чемпіонаті Європи з футболу.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запевнила, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в Чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку у ФРН. Про це вона заявила в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa, оприлюдненому в середу, 27 березня.

"Заходи безпеки - на високому рівні й тісно скоординовані між федеральною владою, землями і країнами-учасницями. Ми зробимо все для захисту української команди та її вболівальників. Ми продовжуємо зосереджено проводити підготовку. У фокусі нашої уваги широкий спектр заходів: від захисту від хуліганів та ісламістів до забезпечення кібербезпеки", - сказала міністерка.

Фезер привітала збірну України з виходом у ЧЄ-2024. Напередодні ввечері українці здобули перемогу у вирішальному стиковому матчі проти Ісландії з рахунком 2:1.

Знакова участь України в Євро-2024

На переконання німецької урядовиці, участь України в Євро-2024 дає сигнал, наслідки якого відчуваються далеко за межами спорту: "Україна є частиною Європи. Ми твердо стоїмо на боці України. Ми захищаємо в Німеччині 1,1 мільйона людей, які втекли від кровопролитної агресивної війни Путіна. Разом з українками та українцями ми вболіватимемо за їхню національну команду".

Раніше Фезер анонсувала запровадження прикордонного контролю в Німеччині на період ЧЄ-2024 задля максимально ефективного захисту міжнародного змагання. "Під час турніру ми введемо тимчасовий контроль на всіх німецьких кордонах, щоб мати можливість запобігти в'їзду готових до насильства злочинців", - пояснила вона в інтерв'ю Rheinische Post 26 березня.

ЧЄ з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та Дортмунді.

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