Шольц - за прикордонний контроль під час Євро-2024

У прикордонному контролі немає нічого незвичного, наголосив канцлер Шольц. У минулому його вже запроваджували під час інших великих заходів, пояснив він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив на захист запланованого запровадження прикордонного контролю на час проведення Чемпіонату Європи з футболу в Німеччині в червні-липні нинішнього року. "Це перевірений інструмент, який ми використовуємо в Європі і який служить безпеці. Гадаю, всі це розуміють", - заявив глава німецького уряду у вівторок, 26 березня, під час візиту до Словенії. "Ми зробимо все, що необхідно для безпеки наших громадян", - цитує Шольца агентство dpa.

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Ще до теракту в Підмосков'ї Шольц наголошував, що оцінка можливих загроз була "головним пріоритетом" і що було вжито багато запобіжних заходів. У прикордонному контролі, зазначив політик, немає нічого незвичного. У минулому його вже запроваджували під час інших великих заходів, зокрема, на час проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року.

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Раніше очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила виданню Rheinische Post про те, що під час Євро-2024 німецька влада проводитиме прикордонний контроль на всіх кордонах Німеччини, "щоб запобігти в'їзду в країну осіб, які вчиняють насильницькі злочини". Основна увага буде приділена захисту від ісламістів та інших екстремістів, футбольних хуліганів, а також мережевої безпеки від кібератак. "Ми приділяємо особливу увагу цим сучасним загрозам", - наголошувала глава МВС.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.