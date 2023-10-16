ФРН запровадила контроль на кордоні з Польщею та Чехією

Стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Польщею та Чехію діє уже з вечора 16 жовтня. Також його запроваджено на кордоні зі Швейцарією. Заходи вжиті задля обмеження нелегальної міграції.

Ввечері у понеділок, 16 жовтня, прикордонні підрозділи поліції у федеральних землях Саксонія та Бранденбург запроваджують стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Про це повідомляють речники поліції земель. Заходи вживають на виконання рішення, ухваленого цього дня міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) кількома годинами раніше. Тож повідомляється, що на автотрасах, де є пункти прикордонного контролю, можливі затримки. З кінця вересня на цих кордонах діяв режим гнучкого контролю.

Раніше у цей день після довгих вагань очільниця МВС Фезер ухвалила рішення про запровадження стаціонарного прикордонного контролю на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією і повідомила про це Єврокомісії. Це рішення Фезер обґрунтувала необхідністю обмежити нелегальну міграцію та посиленням боротьби з контрабандистами, зазначило МВС Німеччини. При цьому всі заходи на кордонах, як і раніше, здійснюватимуться гнучко та будуть проводитися з урахуванням маршрутів контрабандистів, зазначили у відомстві.

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За словами Фезер, необхідно припинити "жорстокий бізнес із життями людей". Водночас вона нагадала про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 13 жовтня в Баварії, внаслідок якої загинули семеро людей. Рішення про стаціонарний прикордонний контроль діятиме протягом десяти днів, а потім може бути продовжено до двох місяців.

Після кризи довкола напливу біженців у 2015-2016 роках стаціонарний прикордонний контроль Німеччина проводила лише на кордоні з Австрією. Наприкінці вересня Німеччина запровадила гнучкий контроль на кордонах із Польщею та Чехією. За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, кожен четвертий нелегальний мігрант із третіх країн потрапляє до Німеччини зусиллями контрабандистів. До кінця серпня частка таких мігрантів перевищила 20,3 тисячі людей, більшість із них прибули з Сирії, Афганістану, Туреччини та Іраку.

Як повідомлялось, на початку жовтня Чехія та Польща запровадили прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною.