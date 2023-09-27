ФРН вводить гнучкий контроль на кордонах з Польщею і Чехією

Крім вибіркових перевірок особистих документів, німецька поліція проводитиме "гнучкі цілеспрямовані перевірки" на кордонах з Польщею та Чехією - задля боротьби з нелегальною міграцією.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розпорядилася запровадити додатковий контроль на кордонах з Польщею та Чехією на шляхах нелегального ввезення в країну людей.

Йдеться про "гнучкі цілеспрямовані перевірки", які виконуватимуть службовці поліції, на додаток до вибіркових перевірок особистих документів, повідомила Фезер у середу, 27 вересня. Рішення набуває чинності негайно.

"Ми повинні зупинити жорстокий бізнес контрабандистів, які ризикують людськими життями заради максимального прибутку", - наголосила Фезер. Водночас необхідно знизити до мінімуму вплив нововведень на людей, які живуть і працюють по різні боки кордону, та на вантажне сполучення, зазначила вона.

Німеччина разом з польською та чеською сторонами мала розглянути варіанти стаціонарного прикордонного контролю та спільного контролю по обидва боки кордонів, однак Фезер поки що утрималась від встановлення довгострокового контролю на кордонах Німеччини з низкою сусідніх держав.

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, кожен четвертий нелегальний мігрант з третіх країн потрапляє до Німеччини зусиллями контрабандистів. До кінця серпня частка таких мігрантів перевищила 20,3 тисячі осіб, більшість з них прибули з Сирії, Афганістану, Туреччини та Іраку.