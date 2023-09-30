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ПолітикаНімеччина

Шольц закликає посилити прикордонний контроль у ФРН

Олександр Куницький
30 вересня 2023 р.

Кількість біженців, які прагнуть потрапити до Німеччини, нині надто велика, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тому ФРН має посилити прикордонний контроль, додав він.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Thomas Trutschel/IMAGO

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) прагне приборкати нелегальну імміграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю. Про це він заявив у суботу, 30 вересня, редакції Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Кількість біженців, які прагнуть потрапити до Німеччини, нині надто велика", - наголосив Шольц. За його словами, понад 70 відсотків усіх іммігрантів не мали реєстрації, хоча до прибуття у ФРН "майже всі вони перебували в інших країнах ЄС".

Тому, за словами Шольца, Німеччина підтримує захист зовнішніх кордонів Європи, а також продовжує вживати додаткові заходи безпеки на кордонах з Австрією. Крім того, ФРН домовилася про спільний контроль кордону зі Швейцарією та Чехією, додав він. Також Шольц нагадав, що нині посилено контроль кордону з Польщею на тлі скандалу щодо ймовірного продажу віз мігрантам.

Водночас канцлер оголосив про намір до листопада розробити систему контролю іммігрантів, яка передбачатиме фіксовану кількість біженців для муніципалітетів. "Федеральний уряд повністю єдиний у тому, щоб зупинити нелегальну міграцію до Євросоюзу. Це можна зробити лише спільно та солідарно. Німеччина зробить все можливе, щоб допомогти", - наголосив він.

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Розбіжності у коаліції щодо іммігрантів

Втім, питання іммігрантів викликає розбіжності у правлячій коаліції. Зокрема, депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) скептично поставилася до посилення прикордонного контролю з Польщею та Чехією.  Вибіркові перевірки повинні залишатися винятком. "Нелегальна міграція має бути зупинена на зовнішніх кордонах Європи", - заявила вона виданням медіагрупи Funke. Також Штрак-Ціммерманн різко виступила проти вимоги опозиційного блоку християнських партій ХДС/ХСС встановити верхню межу міграції.  

Тим часом Зелені виступають за дозвіл мігрантам працювати одразу після їхнього прибуття до Німеччини. Лідерка парламентської групи в Бундестазі Катаріна Дрьоґе (Katharina Dröge) заявила газетам медіагрупи Funke: "Нам, нарешті, потрібне повне скасування заборон на роботу для біженців".

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Нагадаємо, у Німеччині серед населення зростає невдоволення міграційною політикою. В опитуванні суспільно-правового мовника ARD "Deutschlandtrend", результати якого оприлюднили наприкінці вересня, майже дві третини респондентів висловилися за те, щоб приймати менше біженців.

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