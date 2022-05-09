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Олаф Шольц

Олаф Шольц - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олаф Шольц".

Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) у грудні 2021 року обійняв посаду канцлера Німеччини. На цьому посту він замінив християнську демократку Анґелу Меркель. До коаліційного уряду, що його очолив Олаф Шольц, крім соціал-демократів, увійшли також Зелені та ліберали. До цього Шольц обіймав посаду федерального міністра фінансів у четвертому уряді Анґели Меркель. Раніше він був першим бургомістром Гамбурга. З 2007 до 2009 року Олаф Шольц керував федеральним міністерством праці Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе десятиліття

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе "десятиліття" 09.05.2022

Нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть, вважає Еммануель Макрон. Тому він пропонує побудувати політичну спільноту довкола ЄС.
Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме

Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме 09.05.2022

Німеччина підтримує Україну без жодних передумов. У тому числі й подальшими постачаннями важкої зброї. Канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до німецького народу зайняв чітку позицію, і це правильно, вважає Сабіне Кінкарц.
Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України

Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України 08.05.2022

У телезверненні з нагоди 77-ї річниці закінчення Другої світової війни канцлер ФРН запевнив Україну в тому, що Німеччина й надалі підтримуватиме її у боротьбі з російським агресором.
Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 08.05.2022

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України

Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України 06.05.2022

Агресія Кремля проти України є "найбільшою катастрофою нашого часу", "війною на знищення", після якої "світ уже не буде таким, як раніше", наголосив канцлер ФРН.

Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ

Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ 05.05.2022

Президент України провів телефонну розмову з лідером Німеччини та владнав попередню суперечку щодо візиту в Київ. Обидва Офіси президентів охарактеризували розмову як дружню.

Глава Бундестагу планує візит до Києва

Глава Бундестагу планує візит до Києва 05.05.2022

Очільниця німецького парламенту Бундестагу Бербель Бас планує зустрітися з главою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та взяти участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни у Києві.
Новий лист до канцлера ФРН: інтелектуали - за постачання зброї Україні

Новий лист до канцлера ФРН: інтелектуали - за постачання зброї Україні 04.05.2022

Відкритий лист, який оприлюднили 4 травня, містить заклик до канцлера ФРН підтримати Україну зброєю у боротьбі проти російського вторгнення. Його опублікували на противагу зверненню, оприлюдненому раніше.

В Україні інтенсивні ракетні удари: є руйнування залізниці

В Україні інтенсивні ракетні удари: є руйнування залізниці 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події середи, 4 травня.
Німецька преса: Називаючи канцлера ковбасою, Мельник нікому не допомагає

Німецька преса: Називаючи канцлера "ковбасою", Мельник нікому не допомагає 04.05.2022

Недипломатичні слова українського посла в Німеччині Андрія Мельника на адреcу канцлера ФРН Олафа Шольца активно коментує німецька преса. Підбірка від DW.
Посол Мельник, канцлер Шольц і ображена ковбаса

Посол Мельник, канцлер Шольц і "ображена ковбаса" 04.05.2022

Образливі слова посла України в Берліні Мельника на адресу канцлера Шольца викликали дискусію в Німеччині. Тим часом Шольц втрачає популярність серед німців. Натомість рейтинг віцеканцлера Габека зростає.
Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца ображеною ковбасою

Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца "ображеною ковбасою" 03.05.2022

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу не варто ображатися і додав, що президент України Володимир Зеленський буде радий зустрітися з ним у Києві.
ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії 02.05.2022

Німеччина та Індія домовилися спільно розвивати "зелені технології", зокрема для виробництва "зеленого" водню. Сторони намагалися обходити теми, за якими вони мають розбіжності.
Спірний лист щодо зброї для України викликав бурхливу дискусію в Німеччині

Спірний лист щодо зброї для України викликав бурхливу дискусію в Німеччині 02.05.2022

Відкритий лист 28 діячів культури до канцлера Олафа Шольца викликав у Німеччині бурхливу дискусії щодо запланованих поставок важкого озброєння Україні. Точиться вона передусім в соціальних мережах.
Росія вже готує ґрунт для захоплення Молдови - ЗМІ

Росія "вже готує ґрунт для захоплення Молдови" - ЗМІ 01.05.2022

67-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 1 травня.
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