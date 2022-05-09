Олаф Шольц - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олаф Шольц".

Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) у грудні 2021 року обійняв посаду канцлера Німеччини. На цьому посту він замінив християнську демократку Анґелу Меркель. До коаліційного уряду, що його очолив Олаф Шольц, крім соціал-демократів, увійшли також Зелені та ліберали. До цього Шольц обіймав посаду федерального міністра фінансів у четвертому уряді Анґели Меркель. Раніше він був першим бургомістром Гамбурга. З 2007 до 2009 року Олаф Шольц керував федеральним міністерством праці Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.