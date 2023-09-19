Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 17 вересня відвідала Лампедузу разом із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Під час візиту фон дер Ляєн озвучила план боротьби з нелегальною міграцією до ЄС, що складається з 10 пунктів. Вона заявила про те, що ЄС має намір посилити патрулювання Середземного моря та запровадити жорсткі заходи щодо боротьби з контрабандою людьми. Своєю чергою Мелоні сподівається на радикальну зміну курсу міграційної політики ЄС.

Катастрофічна ситуація на Лампедузі

Як і кожного літа, острів Лампедуза, розташований за 145 км на північ від Тунісу, страждає від напливу десятків тисяч мігрантів з Африки. Лише з 11 до 13 вересня туди прибуло близько 8500 осіб на 199 суднах. В результаті кількість біженців на Лампедузі перевищила кількість мешканців цього італійського острова. Італійське міністерство внутрішніх справ заявило про необхідність терміново перемістити людей із переповнених центрів первинного розміщення на Лампедузі або на Сицилію, або на континентальну частину Італії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста, який відповідає за первинний центр прийому біженців на Лампедузі, на своїй сторінці повідомляє про те, що ситуація дуже напружена, і вони намагаються зробити все можливе, аби хоча б забезпечити людей, які там знаходяться, найнеобхіднішим. Пастор однієї з церков на Лампедузі, Дон Кармеліо Ріццо заявив в інтерв'ю агентству Ansa про те, що проблемою може стати забезпечення людей водою. "Там апокаліптичні умови", - заявив Ріццо.

За даними Червоного Хреста, на ранок 17 вересня у центрі прийому мігрантів на Лампедузі, розрахованому на 400 осіб, було півтори тисячі осіб. Червоний Хрест розраховує на те, що мігрантів, які знову прибувають, одразу ж відправлятимуть далі. Внаслідок цього мігранти розміщуються в портовій зоні та на набережній. Минулої середи, 13 вересня, там сталися масові заворушення, тому що прибулі протестували проти поганого забезпечення. За день до цього немовля впало у воду в порту і втопилося.

Мігранти н аЛампедузі, 14 вересня Фото: Yara Nardi/REUTERS

Італійські ЗМІ повідомляють, що перед Лампедузою ще кілька човнів із мігрантами чекають, доки їх висадять на берег. Італійська берегова охорона пояснює такий наплив поганою погодою, внаслідок чого човни контрабандистів не могли рухатися. Але на початку тижня погодні умови змінилися.

Де і як розміщуватимуть нелегалів

На Сицилії та в континентальній частині Італії мігрантів мають спочатку поселити у так звані "хотспотс" та зареєструвати. Італійські служби у цьому мають підтримати співробітники Frontex та європейського агентства з біженців EASO.

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Зі 120 тисяч людей, які цього року, за даними МВС Італії, прибули до країни, лише невелика частина була зареєстрована за допомогою відбитків пальців, ще менше людей подали прохання про надання притулку. Більшість нелегалів не хочуть залишатися в Італії та прямують до Франції, Австрії чи Німеччини. Центри первинного прийому мігрантів є закритими таборами, тому прибулі можуть вільно пересуватися. Неурядова організація (НУО) Baobab Experience наводить приклад, що багато мігрантів лише кілька днів залишаються в Італії, а потім на автобусах і поїздах або вдаючись до послуг контрабандистів вирушають далі на північ Європи.

Тому Франція ще раз посилила контроль, який здійснюється вже протягом кількох років, на кордоні з Італією. Австрія також контролює свої південні кордони з Італією. А Німеччина запроваджує прикордонний контроль між Австрією та Баварією.

Але ефект від прикордонного контролю поки занадто малий, вважає дослідник питань міграції Ґеральд Кнаус (Gerald Knaus). "Той, хто вже прибув до Шенгенської зони, в якій немає систематичного контролю на внутрішніх кордонах ЄС, має гарні шанси колись опинитися в Німеччині", - каже Кнаус.

Німеччина є головною країною для нелегальних мігрантів, незважаючи на те, що її кордони не є зовнішніми кордонами ЄС. Потрапити до Німеччини, не опинившись на початку в одній із країн ЄС, де за Дублінськими угодами мають вимагати притулок мігранти, вони не можуть, хіба що повітряним шляхом. Тим часом, за даними Федерального відомства у справах мігрантів і біженців, до серпня цього року було подано 220 тисяч прохань про надання притулку.

Ті, кому німецька держава відмовляє у притулку, мають бути депортовані. Але це відбувається рідко. В Італії ж, наприклад, за аналогічний період було подано лише 64 тисячі клопотань про надання притулку. Німеччина та Франція кілька днів тому припинили добровільне прийняття мігрантів з Італії. У 2022 році інші країни ЄС забрали з Італії 3500 нелегальних мігрантів. Близько тисячі прибули з Італії до Німеччини. Глава МВС Італії відреагував на те, що сусіди не братимуть до себе мігрантів спокійно, і підтвердив, що Італія більше не дотримується Дублінських угод.

Переповнений центр з біженцями на Лампедузі 13 вересня Фото: Elio Desiderio/ANSA/picture alliance

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Італія не прийматиме нелегалів, що повертаються

"На підставі незвичного напливу мігрантів, з яким Італія стикається вже протягом місяців, ми не будемо приймати мігрантів з інших країн, які повертаються назад до Італії", - пояснив міністр.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш у зв'язку з цим знову закликав країни ЄС до солідарності. "Складнощі, пов'язані з потоком мігрантів, не повинні лягати на плечі лише тих країн, куди вони прибувають. Водночас мають бути розподілені між іншими країнами", - заявив він.

За словами Гутерріша, це проблема ЄС і має бути створений механізм солідарності. "Наплив пов'язаний із людьми, які тікають зі своїх країн з економічних причин. Дотримуючись прав людини, має бути можливим ідентифікувати кожну людину, яка заслуговує на статус біженця", - заявив генсек.

Після багаторічних переговорів міністри внутрішніх справ країн ЄС практично на порозі підписання нового міграційного пакту, який прискорить депортацію нелегальних мігрантів, які бажають опинитися в Європі з економічних причин. А також уперше відбуватиметься розподіл мігрантів у всіх країнах ЄС.

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Чи допоможе новий пакт та угода з Тунісом

Але Польща та Угорщина категорично відкидають механізм солідарності. Своєю чергою уряд Італії наполягає на його ухваленні, оскільки таким чином відповідальність країн на зовнішних кордонах буде перенесена на весь ЄС.

28 вересня міністри внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі знову вестимуть переговори щодо міграційного пакту. Але поки його буде ухвалено і він набуде чинності можуть пройти роки, вважає експерт Кнаус. Поки що малоефективна й угода між ЄС і Тунісом. ЄС має надавати мільярди євро Тунісу, щоб обмежити потік нелегальних мігрантів із країн Північної Африки. Але поки ситуація не змінилася, кількість мігрантів зростає, каже депутат Європарламенту з Нідерландів Жероєн Ленарс. Поки що йшлося лише про декларацію про наміри, а не про угоду, йдеться у заяві Єврокомісії. Президент Тунісу ще раз заявив, що його країна не стане прикордонною поліцією для Європи, і що мігранти не повинні залишатися в Тунісі надовго. Угоду з Тунісом італійська прем'єрка Мелоні розробляла спільно зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте та з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. В одному з ток-шоу Мелоні назвала цю угоду дипломатичним успіхом, але наголосила, що для вирішення міграційної проблеми вона не відіграє ключової ролі.

"Питання переселення в іншу країну, другорядне. Занадто мало людей з Італії переїхали до сусідніх країн. Це лише заспокійливий жест. Питання не в тому, як ми розподілятимемо. Питання в тому, як ми зупинимо потік, і на це я не маю конкретних відповідей", - заявила Мелоні.