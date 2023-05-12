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Frontex прогнозує зростання кількості нелегальних мігрантів в ЄС у 2023 роціФото: Innenministerium Nord-Mazedonien
СуспільствоЄвропа

Frontex прогнозує зростання числа нелегальних мігрантів в ЄС

Олександр Куницький
1 год. тому

За прогнозами Frontex, у 2023 році кількість людей, які прагнутимуть незаконно потрапити у ЄС, може рекордно збільшитися. Все більше до незаконного перетину кордонів мігрантів спонукають бідність і зміна клімату.

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Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex прогнозує ймовірне рекордне зростання у 2023 році кількості людей, які прагнуть нелегально дістатися Євросоюзу. Про це агентство повідомило в п’ятницю, 12 травня.

"Цей рік може стати ще одним рекордом, і якщо ви подивитеся на демографію мігрантів, питання в тому, чи закінчиться це через рік", - цитує директора Frontex Ганса Лейтенса агенція Reuters.

За його словами, нині зростає кількість мігрантів із Тропічної Африки (частини африканського континенту, яка складається з усіх африканських країн та територій, які повністю або частково розташовані на південь від пустелі Сахара). Це свідчить про зміну моделі міграції - люди все частіше рятуються від бідності та зміни клімату, а не від війни, додав він.

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Також, за даними Frontex, кількість людей, які намагаються дістатися Європи із Північної Африки маршрутами в напрямку Італії, зросла на 292 відсотки у період з січня по квітень порівняно з тими ж чотирма місяцями 2022 року, - до понад 42 тисяч. Водночас поменшало спроб нелегального перетину кордонів через західне та східне Середземномор'я, а також Балкани та Польщу.

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Торік кількість незаконних перетинів зовнішніх кордонів Євросоюзу сягнула близько 330 тисяч, що є найвищим показником з 2016 року, нагадує Frontex. 

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