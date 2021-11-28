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Frontex

Трагедія з мігрантами в Ла-Манші: Frontex застосує літак для контролю протоки

Трагедія з мігрантами в Ла-Манші: Frontex застосує літак для контролю протоки 28.11.2021

Після того, як у протоці загинули щонайменше 27 мігрантів, які намагалися дістатися до Англії, літак наглядатиме за прибереговими територіями Франції цілодобово.
Естонія посилює охорону кордону через потік нелегальних мігрантів до Литви

Естонія посилює охорону кордону через потік нелегальних мігрантів до Литви 11.07.2021

Офіційний Таллінн посилив охорону кордонів із Росією та Латвією, а також контроль у портах. Естонія не хоче зростання потоку нелегальних мігрантів, як у Литві.
Євросоюз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю

Євросоюз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю 11.07.2021

Гвинтокрили Frontex підтримають литовських прикордонників для контролю кордону з Білоруссю. Литва намагається стримати потік нелегальних мігрантів, які хочуть потрапити в ЄС і добираються через Білорусь.
Frontex призупиняє свою роботу в Угорщині

Frontex призупиняє свою роботу в Угорщині 28.01.2021

Після рішення Суду ЄС щодо угорської системи отримання притулку агентство Frontex вирішло призупинити свою роботу в Угорщині.
Число спроб нелегального перетину кордону ЄС у 2020 році є найнижчим за сім років

Число спроб нелегального перетину кордону ЄС у 2020 році є найнижчим за сім років 08.01.2021

У 2020 році мігранти здійснили 124 тисячі спроб нелегально потрапити до Євросоюзу, підрахували в агентстві Frontex. Найпопулірнішим є маршрут з північних країн Африки через Середземномор'я до Італії або Мальти.
Frontex: У травні побільшало незаконних перетинів кордонів ЄС

Frontex: У травні побільшало незаконних перетинів кордонів ЄС 14.06.2020

Упродовж травня значно зросла кількість незаконних спроб перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу, підрахували в Frontex.
Глава МВС ФРН закликав до реформи системи надання притулку в ЄС

Глава МВС ФРН закликав до реформи системи надання притулку в ЄС 07.06.2020

Напередодні головування ФРН в Раді ЄС Хорст Зеегофер заявив про необхідність перебудувати прикордонну службу Frontex і закликав перевіряти шукачів притулку вже на зовнішніх кордонах Євросоюзу.
Обсяги нелегальної міграції до ЄС у 2019-му були найнижчими за сім років

Обсяги нелегальної міграції до ЄС у 2019-му були найнижчими за сім років 17.01.2020

У 2019 році до ЄС прибула найменша кількість нелегальних мігрантів, починаючи з 2013-го. У той же час до країн походження з Євросоюзу вислали майже 16 тисяч осіб, заявили у Frontex.
Frontex: Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС суттєво зменшилася

Frontex: Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС суттєво зменшилася 25.12.2019

У порівнянні з минулим роком кількість незаконних в'їздів до Євросоюзу цього року скоротиться на 10 відсотків, заявив очільник Frontex Фабріс Леггері. Порівняно з 2015 роком ця цифра зменшиться майже в десять разів.

Фінляндія проти навали росіян на ринку нерухомості - "Європа у фокусі" (30.09.2019) 30.09.2019

Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини. Чому Brexit може зумовити новий сплеск насильства в Ірландії. Як Італія перешкоджає порятунку біженців в Середземному морі. Навіщо Frontex зміцнює кордон між Албанією та Грецією. Чому турок представляє грецьку частину Кіпру в Європарламенті.
Frontex толерує порушення прав людини на кордонах - ЗМІ

Frontex толерує порушення прав людини на кордонах - ЗМІ 05.08.2019

Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex знає про порушення прав людини прикордонниками у різних країнах, але ніяк не реагує на них, повідомили ЗМІ.
Біля узбережжя Греції перехопили 234 мігрантів

Біля узбережжя Греції перехопили 234 мігрантів 03.06.2019

В Егейському морі берегова охорона Греції та Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС зупинили декілька суден з 234 мігрантами на борту.
Агентство Frontex розпочало першу місію за межами ЄС

Агентство Frontex розпочало першу місію за межами ЄС 21.05.2019

Прикордонна служба ЄС розпочала місію в Албанії на кордоні із Грецією. Це - перший випадок, коли Frontex працює за межами ЄС.

Європарламент наполягає на зміцненні зовнішніх кордонів ЄС

Європарламент наполягає на зміцненні зовнішніх кордонів ЄС 24.04.2019

Європейський парламент наполягає на розбудові Європейської прикордонної служби Frontex. Країни-члени ЄС, однак, не хочуть віддавати повноваження з охорони своїх національних кордонів до Брюсселя.
Європейську прикордонну службу Frontex збільшать на 10 тисяч осіб

Європейську прикордонну службу Frontex збільшать на 10 тисяч осіб 28.03.2019

Завдяки кадровому посиленню європейська прикордонна служба планує в майбутньому швидше та менш бюрократично реагувати на збільшення міграційного тиску.
Юнкер дорікнув державам ЄС жахливим лицемірством у питанні захисту кордонів

Юнкер дорікнув державам ЄС "жахливим лицемірством" у питанні захисту кордонів 30.12.2018

Багато країн ЄС критикували недостатній захист зовнішніх кордонів Євросоюзу. Але, коли дійшло до конкретних справ, вони почали задкувати, скаржиться голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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