Фінляндія проти навали росіян на ринку нерухомості - "Європа у фокусі" (30.09.2019)

Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини. Чому Brexit може зумовити новий сплеск насильства в Ірландії. Як Італія перешкоджає порятунку біженців в Середземному морі. Навіщо Frontex зміцнює кордон між Албанією та Грецією. Чому турок представляє грецьку частину Кіпру в Європарламенті.