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У 2020 році мігранти здійснили 124 тисячі спроб нелегально потрапити до Євросоюзу, підрахували в агентстві Frontex. Найпопулірнішим є маршрут з північних країн Африки через Середземномор'я до Італії або Мальти.
Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини. Чому Brexit може зумовити новий сплеск насильства в Ірландії. Як Італія перешкоджає порятунку біженців в Середземному морі. Навіщо Frontex зміцнює кордон між Албанією та Грецією. Чому турок представляє грецьку частину Кіпру в Європарламенті.