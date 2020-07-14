 Frontex призупиняє свою роботу в Угорщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2021

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Новини

Frontex призупиняє свою роботу в Угорщині

Після рішення Суду ЄС щодо угорської системи отримання притулку агентство Frontex вирішло призупинити свою роботу в Угорщині.

Транзитна зона на кордоні Угорщини із Сербією

Транзитна зона на кордоні Угорщини із Сербією

Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex призупинило свою роботу в Угорщині після рішення Суду ЄС щодо угорської системи отримання притулку. Про це в середу, 27 січня, повідомило агентство.

"Frontex призупинило усю свою операційну діяльність в Угорщині. Наші спільні зусилля із захисту зовнішніх кордонів ЄС можуть бути успішними тільки в тому разі, якщо ми забезпечуємо повну відповідність нашої співпраці та діяльності законам ЄС", - заявив агентству AFP речник Frontex Кріс Боровський. Комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон у Twitter привітала рішення прикордонного агентства.

У Frontex зазначили, що агентство відновить свою роботу в Угорщині, як тільки рішення Суду ЄС буде імплементоване в законодавство країни.

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У грудні 2020 року Суд ЄС ухвалив рішення, що угорські процедури надання притулку суперечать законодавству ЄС. Йдеться, зокрема, про незаконне масове видворення мігрантів, які прибувають із Сербії, без розгляду кожної справи окремо. Суд заявив, що забороняти шукачам притулку перебувати в країні під час розгляду їхньої заяви - незаконно, а також піддав критиці утримання мігрантів у "транзитних зонах".

Утім, за даними Угорського гельсінського комітету, відтоді Угорщина вислала понад 4400 мігрантів. Націонал-консервативний уряд Віктора Орбана, який з 2015 року активно бореться з нелегальною міграцією, заперечує практику масового видворення шукачів притулку.

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