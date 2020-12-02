Україна та Угорщина домовилися провести переговори щодо мови та освіти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його угорський колега Петер Сіярто на зустрічі в Києві в середу, 27 січня, домовилися про проведення переговорів між представниками урядів стосовно мови та освіти, а також онлайн бізнес-форум між підприємцями двох країн.

"Я хочу наголосити, що сьогодні ми говорили як партнери, які хочуть вирішувати проблеми, як друзі, які хочуть вирішувати проблеми, а не створювати нові проблеми. Тому ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання українсько-угорської робочої групи з питань освіти, а також буде проведено онлайн бізнес-форум між підприємцями України та Угорщини", - сказав Кулеба на спільній із Сіярто пресконференції.

Кулеба також повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана залишається на порядку денному. "Ми обидва сьогодні підтвердили, що зустріч між нашими лідерами - президентом Зеленським і прем'єр-міністром Орбаном - залишається на порядку денному, і ми наполегливо працюватимемо для того, щоб зробити цю зустріч максимально результативною, і щоб ця зустріч відкрила нову сторінку у двосторонніх відносинах на підставі принципу взаємної поваги", - зазначив український міністр, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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У свою чергу Сіярто зазначив, що звернувся до Кулеби з пропозицією розпочати спільну роботу у зв'язку із законом про освіту, який, за його словами, викликав "певне напруження" у відносинах двох країн. "І ми хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження у зв'язку з тим, яким чином потрібно втілювати закон про освіту. І якщо ці консультації будуть успішними, дуже багато чинників невпевненості ми зможемо виключити. Це, наприклад, питання тих 40 шкіл, які зараз працюють у поселеннях, де населення становить менш ніж 50 тисяч, і що буде з кількістю годин угорської мови", - сказав він.

Очільник МЗС Угорщини зазначив, що отримав обіцянки від України, що це питання буде конструктивно вирішене, і українська сторона готова до цього. "Якщо ми зможемо знайти вирішення цього питання, наші відносини просунуться. Пан міністр (Кулеба. - Ред.) мене запевнив, що закон про нацменшини буде погоджено, відбуватимуться консультації з угорською меншиною", - наголосив Сіярто.

Погрози дипломатам

Перед відльотом до Києва Сіярто опублікував у соцмережі Facebook відео, в якому повідомив, що планує обговорити з Кулебою "шляхи припинення негативних трендів (у двосторонніх відносинах. - Ред.)". "На жаль, угорсько-українські відносини пішли в дуже поганому напрямку після тимчасової відлиги", - заявив він, згадавши про погрози, які отримало посольство Угорщини в Києві.

Кулеба 26 січня також повідомив, що напередодні приїзду Сіярто до Києва невідомі надіслали на електронну адресу посольства Угорщини в Україні погрози. "Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сіярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "Патріоті Украині" (мова оригіналу)", - написав Кулеба в своєму акаунті в Twitter. Він зазначив, що правоохоронці у цій справі вже працюють.

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Нагадаємо, що відносини між Києвом та Будапештом загострилися через прийнятий в 2017 році закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах лише у дитячих садочках та початкових класах школи. На думку Угорщини, це обмежує близько 150 тисяч етнічних угорців, що мешкають в Україні, в праві на отримання освіти рідною мовою.