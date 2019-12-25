Число спроб нелегального перетину кордону ЄС у 2020 році є найнижчим за сім років

У 2020 році число спроб мігрантів нелегально потрапити до Євросоюзу впала до найнижчого показника за останні сім років. Про це у п'ятницю, 8 січня, повідомило агентство прикордонного контролю ЄС Frontex. Минулого року агентство виявило близько 124 тисяч незаконних перетинів кордону ЄС, що на 13 відсотків нижче, ніж у 2019 році, і є найнижчим показником з 2013 року.

Йдеться саме про спроби перетину кордону, а не кількість людей, які намагались це зробити. За даними Frontex, число цих спроб впало через запроваджені антикоронавірусні заходи.

Більшість людей, які намагалися потрапити до ЄС минулого року, були сирійцями. За ними йшли тунісці, алжирці та марокканці. Понад 80 відсотків з них - чоловіки.

Число спроб потрапити до ЄС через переправу з Туреччини на грецькі острови впало минулого року на три чверті і становило близько 20 тисяч. Кількість спроб потрапити до ЄС з Африки - через західне Середземномор'я до Іспанії - зменшилась на третину - до 17 тисяч.

Водночас майже втричі - до 35600 - збільшилось число спроб потрапити до ЄС з північних країн Африки через центральне Середземномор'я - зазвичай до Італії або Мальти. Таким чином, цей маршрут став найбільш активним міграційним шляхом до ЄС. А число переправ із Західної Африки до Канарських островів зросло у вісім разів - до 22 600.