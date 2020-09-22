Єврокомісія запропонувала нові правила надання притулку в ЄС

Європейська Комісія запропонувала зміни в системі міграції та надання притулку в Євросоюзі. Зокрема, передбачається швидше повернення в країни походження тих мігрантів, чиї заявки на надання притулку були відхилені.

"Ми повинні повернути тих, хто не має права залишатися... Треба, щоб Європейський Союз активізувався та став більш успішним у здійсненні повернень", - заявила в середу, 23 вересня, комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон. Одним зі способів прискорити повернення мігрантів буде запровадження відповідної процедури прямо на кордонах, сказала вона.

Передбачається, що кожен мігрант має пройти процедуру попереднього відбору, коли прибуватиме до ЄС та подаватиме заяву на надання притулку. Мігранти мають пройти перевірку щодо стану здоров'я та безпеки. Після цього буде вирішено, чи проходитиме кожна окрема особа звичайну процедуру або пришвидшену прикордонну процедуру, яка займатиме максимум 12 тижнів.

Правозахисники виступають проти

Правозахисні організації вже заявили про своє занепокоєння, оскільки такі зміни можуть призвести до ще більшого скупчення людей, затриманих на зовнішніх кордонах ЄС. "Нові пропозиції зараз, швидше за все, будуть відтворювати огидну ситуацію, яку ми роками спостерігаємо у грецьких "гарячих точках" ЄС, де цілі сім'ї є де-факто затриманими, і люди, які шукають притулку, мають обмежений доступ до медичної допомоги та інших основних послуг", - сказала голова європейського офісу правозахисної організації Oxfam Маррісса Райан. Звичайну процедуру надання притулку також критикують через те, що вона може тривати кілька років в залежності від країни ЄС.

До реформування системи надання притулку вже давно закликають країни, розташовані на зовнішніх кордонах ЄС. За чинними правилами Євросоюзу, притулок мігрантам має зазвичай надавати та країна, куди вони вперше потрапили після прибуття до блоку. Деякі країни виступають за механізм автоматичного перерозподілу шукачів притулку, але інші, зокрема Австрія, Чехія та Угорщина, виступають проти цього.