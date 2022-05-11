Біженці - збірний термін для осіб, які через політичні переслідування, війни або загрозливі для життя обставини змушені були полишити свою батьківщину.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Біженці".