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Біженці

Біженці - збірний термін для осіб, які через політичні переслідування, війни або загрозливі для життя обставини змушені були полишити свою батьківщину.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Біженці".

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.
Українські біженки в Німеччині заснували оркестр

Українські біженки в Німеччині заснували оркестр 10.05.2022

У Німеччині з'явився оркестр, який заснували біженки з України. Нині він виступатиме у Берлінській філармонії.
Червоний Хрест і війна в Україні: як шукають зниклих людей

Червоний Хрест і війна в Україні: як шукають зниклих людей 10.05.2022

Червоний Хрест - одна з міжнародних організацій, які розшукують безвісно зниклих людей. Хто і як шукає мешканців України, з якими зник зв'язок?
Українські біженці в Німеччині

Українські біженці в Німеччині 09.05.2022

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.

Фотопроєкт: українки, які втекли від війни до Німеччини

Фотопроєкт: українки, які втекли від війни до Німеччини 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською 08.05.2022

Візит Джилл Байден в Ужгород не анонсувався і був закритим для ЗМІ. До цього перша леді США зустріался з українськими біженцями у Словаччині та Румунії.

"Ми самостійні, ми звикли": як війна змінила українських жінок (08.05.2022) 08.05.2022

Тисячі українок воюють на рівні з чоловіками, возять чи сортують гуманітарну допомогу, рятують дітей від ворожих снарядів і працюють, підтримуючи державу. Як війна змінила українських жінок?

Українки повертаються додому: "Ми маємо продовжувати жити" 07.05.2022

Дедалі більше українців повертаються в країну. Зокрема дизайнерка Лілія Літковська. Вона повернулася з Франції і тепер працює зі своєю командою у Львові.
Втеча від війни: у німецьких школах вже понад 90 тисяч українських учнів

Втеча від війни: у німецьких школах вже понад 90 тисяч українських учнів 07.05.2022

Міністерка освіти ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер відзначила швидкий процес прийому українських біженців до шкільної системи Німеччини. Вона підкреслила необхідність збереження української ідентичності попри інтеграцію.

"Маленька Україна" у Бразилії приймає українських біженців (06.05.2022) 06.05.2022

У Бразилії є своя "Маленька Україна", яка нині радо приймає українських біженців. Понад три чверті з 52 000 мешканців міста хоча б трохи розмовляють українською.
Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.
Чому дедалі більше німців вивчають українську мову

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову 05.05.2022

У Німеччині 870 народних університетів - центрів додаткової освіти. Особливо популярні у них курси іноземних мов. Зараз у тренді й українська мова. DW поговорила із тими, хто почав її вивчати.
Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов

Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов 04.05.2022

Стартап із Фрайбурга пропонує курс німецької для українських біженців, а для тих, хто біженців приймає, - курс української. Подробиці - у статті DW.
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