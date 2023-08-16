Як у ЄС мають намір обмежити потік мігрантів?

Посилення контролю на кордонах і депортації мають знизити потік мігрантів до Євросоюзу. Наскільки це реально і які інтереси переслідують окремі країни-члени ЄС?

У поточному році прикордонна служба ЄС Frontex очікує подальшого збільшення кількості мігрантів і прохачів притулку в Європейському Союзі. У 2022 році Fronteх зафіксувала 330 тисяч нелегальних в'їздів до Євросоюзу. Це найбільше число з 2016 року, коли наплив біженців у ЄС досяг свого піку.

Цьогоріч, за оцінками Frontex, цей показник може бути ще більшим, оскільки тільки кількість зафіксованих нелегальних в'їздів в Італію Середземним морем зросла порівняно з минулим роком утричі.

Деякі європейські країни та колишній член ЄС Великобританія намагаються через це так посилити свої правила та закони, що стосуються надання притулку, щоб ці зміни змусили б потенційних нелегальних мігрантів відмовитися від спроб в'їхати до Європи.

Як реагує Німеччина

У Німеччині, яка є одної з основних цілей мігрантів, міста та комуни скаржаться на те, що не справляються зі зростаючим потоком мігрантів - їм бракує житла та можливостей для інтеграції. Майже чверть усіх прохань про надання притулку в ЄС - 220 тисяч - подані у ФРН. Німеччина через своє географічне розташування не є першою країною, в якій опиняються мігранти під час в'їзду до ЄС, а отже, за законодавством Євросоюзу вона не несе за них відповідальності.

Тому на федеральному і земельному рівнях німецька влада домовилася про посилення правил депортації та умов перебування для тих мігрантів, щодо яких уже ухвалено рішення про їхню висилку. Посилення прикордонного контролю, наприклад, на кордоні з Польщею, щоб ускладнити нелегальний в'їзд мігрантів, глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) досі відкидала.

Тим часом на кордоні Німеччини з Австрією, який є останнім пунктом так званого "балканського маршруту" мігрантів, уже протягом кількох років проводять вибіркові перевірки.

Центри для біженців у Руанді

Інші країни, які є ціллю мігрантів - Франція, Австрія, Нідерланди та Великобританія, також намагаються відлякати нелегальних мігрантів за допомогою різноманітних посилень правил. Великобританія, наприклад, погрожує перенести первинні табори прийому, де розглядатимуть прохання про надання притулку, до Руанди або інтернувати мігрантів на кораблях.

Данія спробувала відкрити центр для біженців у Руанді, де проводилася б процедура розгляду прохання про надання притулку. Але така спроба провалилася. При цьому данська влада і без того останніми роками посилила процедуру надання притулку в цій країні. Уже протягом кількох років існує прикордонний контроль на кордоні між Данією та Німеччиною.

Між Данією та ФРН - прикордонний контроль Фото: Sean Gallup/Getty Images

У Данії щомісяця прохання про надання притулку подають близько 180 людей. Порівняно з Австрією, де щомісяця це число становить від чотирьох до одинадцяти тисяч, це дуже мало.

Як захищені зовнішні кордони ЄС

Зовсім інші інтереси у країн, які є першими на шляху мігрантів до Євросоюзу. Італія, Греція, Мальта, Кіпр, Хорватія та Польща намагаються зробити в'їзд на свою територію максимально складним. Зовнішні кордони ЄС, як-от річка Єврос між Грецією та Туреччиною, більш-менш закриті та захищені. Відкритими залишаються небезпечні маршрути морем або авіаперельоти зі справжніми чи підробленими візами.

У цьому разі йдеться про захист зовнішніх кордонів ЄС, і це питання регулярно розглядають міністри внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу. Італія намагається по можливості ускладнити процедуру знаходження у своїх портах приватних рятувальних суден з нелегалами на борту, які зазнали корабельної аварії і врятовані в морі. Що має страхітливо вплинути на потенційних нелегальних мігрантів, які збираються вирушити до Європи.

Грецькі, хорватські та польські прикордонники, за даними The New York Times і правозахисних організацій, використовують тактику так званих pushbacks - силоміць видавлюють мігрантів на кордоні зі своєї території на територію тієї країни, звідки вони намагаються незаконно проникнути в ЄС. Відповідальні за це служби відкидають усі звинувачення, оскільки такі дії заборонені міжнародним і європейським правом.

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Чому в Угорщині немає прохачів притулку

Угорщина, чий уряд заявляє, що взагалі не хоче впускати в країну мігрантів, практикує pushbacks абсолютно легально. Мігранти, які перебувають у країні без документів, можуть бути депортовані без жодної процедури. Угорщина при цьому посилається на свій закон від 2015 року про "надзвичайний стан".

Європейські суди називають неправомірною таку практику. Але влада в Будапештіігнорує рішення судів і вказує на досягнутий, на її думку, успіх. В Угорщині торік попросили притулок лише 44 людини. Причина в тому, що клопотання про його надання має бути подано в угорські посольства за кордоном.

Біженці на кордоні Угорщини та Сербії Фото: Darko Vojinovic/dpa/AP/picture alliance

За даними Європейської ради з питань біженців (ECRE), 150 тисяч людей Угорщина без розглядів відправила назад до Сербії, на кордоні з якою встановила паркан. З точки зору угорського уряду, цей захід дає ефект. В Угорщині немає проблем із мігрантами, і тому вона не вважає за потрібне брати участь у реформуванні європейського міграційного законодавства, що передбачає справедливий розподіл мігрантів або виплату компенсації країнами в разі небажання приймати їх у себе.

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Чому Італія домагається угоди з Тунісом

Італія не може ефективно захищати своє узбережжя від нелегальних мігрантів. Більшість із 60 тисяч людей, які в перші сім місяців нинішнього року прибули до країни морем, досягають її берегів не за допомогою рятувальних суден різних гуманітарних організацій, а на човнах контрабандистів, які займаються нелегальним перевезенням мігрантів. Скільки всього таких випадків, достеменно ніхто не знає, оскільки не про всі з них стає відомо.

Тому італійський уряд хоче укласти угоду з Тунісом, щоб там перешкоджали відправленню мігрантів на човнах морем до країн ЄС. Тунісу платитимуть гроші в обмін на те, що він стримуватиме нелегальних мігрантів. Наразі тривають переговори про підписання такої угоди. Кількість осіб, які хочуть перебратися з Тунісу до Італії, цього року збільшилася вдесятеро.

Дорога через Лівію через дедалі жорсткіші заходи, яких вживають лівійські патрулі, що контролюють узбережжя, стає для мігрантів дедалі менш привабливою. З Лівією ЄС уже уклав угоду про запобігання нелегальній міграції. Люди, які, тим не менш, потрапляють з Африки до Італії, прямують далі на північ Європи. В Італії подають прохання про надання притулку всього лише близько тисячі людей на місяць.

Чому міграція є проблемою в Польщі

Міграція є гарячою темою під час нинішньої виборчої кампанії в Польщі. Правляча націонал-консервативна партія "Закон і справедливість" заявляє, що хоче захистити країну від мігрантів, хоча де-факто їй, за оцінками оглядачів, ніщо не загрожує.

У Польщі за перше півріччя 2023 року, згідно з даними Євростату, всього 2785 людей подали прохання про надання притулку. Це відносно мала кількість, враховуючи, що населення країни становить 38 мільйонів. Тим часом глава уряду Матеуш Моравецький застерігає від спроб реформувати європейське міграційне законодавство.

На своєму східному кордоні - з Білоруссю - Польща будує паркан. Моравецький хоче провести референдум, щоб унеможливити міграцію в країну, яка за європейськими законами зараз можлива. Мігранти багатьма сприймаються в Польщі як політична зброя російського агресора, тому що, як вважають там, саме Росія посилає їх до білорусько-польського кордону.

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Змінити міграційне законодавство, щоб відлякати

Застрашливо може подіяти і дискусія, яку розпочав у Німеччині голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Torsten Frei) наприкінці липня. Він виступає за те, щоб у ЄС скасували теоретично гарантоване індивідуальне право на отримання притулку.

Фрай аргументує це, серед іншого, тим, що наявна зараз система несправедлива, тому що шлях до Європи під силу лише людям, які мають достатньо коштів, або молодим чоловікам, які фізично на це здатні. Люди похилого віку або хворі люди, жінки, діти також потребують захисту, але вони майже не мають шансів переплисти море на човні або перетнути Сахару, щоб потрапити до Європи, зазначає Фрай.

Усі організації, що опікуються біженцями, вказують, що нинішня політика ЄС спрямована на те, щоб ускладнити мігрантам в'їзд до Євросоюзу, оскільки тільки на його території можна подавати прохання про надання притулку. Той, хто зумів дістатися до ЄС, здебільшого може тут залишатися, навіть якщо його прохання про надання притулку було відхилено. Депортація в країни походження відбувається рідко.

Сирійські та афганські біженці, які дісталися Європи, у понад 90 відсотках випадків можуть розраховувати на те, що їх визнають такими, що потребують захисту. У випадку інших країн, наприклад Пакистану, це виглядає інакше. Тут частка відмов у наданні притулку становить понад 75 відсотків. Але це здебільшого не означає, що шукачі притулку мають одразу ж покинути країну.

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