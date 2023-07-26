Омбудсменка ЄС розслідує загибель мігрантів у морі

Через загибель у Середземному морі біля узбережжя Греції близько 500 мігрантів омбудсменка ЄС Емілі О'Рейлі розпочала розслідування.

Європейська омбудсменка Емілі О'Рейлі у середу, 26 липня, оголосила про початок розслідування масштабної катастрофи судна біля узбережжя Греції, унаслідок якої загинули сотні мігрантів.

Щодо цієї трагедії, що сталася у середині червня, омбудсменка ЄС прагне з'ясувати, чи виконало свої рятувальні обов'язки повною мірою Європейське агентство охорони кордону Frontex, пише агенція dpa. Зокрема, офіс О'Рейлі планує вивчити внутрішні правила Frontex та звіти, складені після трагедії.

"Мій офіс зосереджуватиметься на ролі Frontex, коли ми намагатимемося поєднати дані про події, що призвели до перекидання човна та загибелі щонайменше 500 людей", - зазначила омбудсменка. О'Рейлі наголосила, що міграція до Європи триватиме, і "ЄС має забезпечити фундаментальні права та не відвертатися від людських страждань".

Крім того, омбудсменка ЄС планує детально вивчити вплив на права людини угоди ЄС з Тунісом щодо припинення міграції до Європи.

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Катастрофа човна з мігрантами

Судно "Адріана", яке перевозило мігрантів, перекинулося 14 червня біля берегів Греції. Унаслідок цього загинули щонайменше 500 людей. Загалом на борту перебували понад 700 осіб, серед яких щонайменше 350 пакистанців.

Офіційно причини катастрофи поки не озвучені. Втім, за даними людей, які вижили, перекидання сталося після того, як грецька берегова охорона взяла судно на буксир.

За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року в центральному Середземномор'ї загинули або зникли безвісти понад 20 тисяч осіб. Лише торік цей показник становив 2367.

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