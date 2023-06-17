Трагедія з мігрантами: Греція просить допомоги у ЄС

Греція просить ЄС допомогти з розслідуванням загибелі мігрантів. З допомогою Європолу грецькі слідчі сподіваються вийти на організаторів незаконного вивезення людей з Африки до Європи.

Правоохоронні органи Греції звернулися до поліцейської служби ЄС (Європол) за підтримкою в розслідуванні катастрофи риболовецького судна з мігрантами в Середземному морі, унаслідок якої, імовірно, загинули кілька сотень людей. Про це в суботу, 17 червня, пише агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

У центрі розслідування - дев'ятеро людей, які вижили і яких було заарештовано за підозрою в контрабанді. Один із них усе ще перебуває в лікарні. Підозрюваним - громадянам Єгипту віком від 20 до 40 років - інкримінують торгівлю людьми, вбивство через необережність і створення злочинної організації. За даними грецького телеканалу ERT, вони належать до групи контрабандистів, які, ймовірно, організували до 18 небезпечних переходів від узбережжя Лівії до Італії за останні місяці.

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За допомогою Європолу грецькі слідчі сподіваються виявити організаторів контрабандної операції. Особи заарештованих було встановлено завдяки свідченням інших мігрантів, які вижили. Один із заарештованих зізнався в отриманні грошей за роботу на борту, тоді як інші заперечували всі звинувачення, повідомила газета Kathimerini. За словами тих мігрантів, які вижили, вони заплатили за перехід від п'яти до шести тисяч євро на людину. Підозрювані мають постати перед слідчим суддею 19 червня.

Перевантажений мігрантами траулер

За даними грецької влади, перевантажений рибальський траулер, що прямував з Африки в Європу, зазнав аварії вранці 14 червня - у нього зламався двигун, після чого судно перекинулося і через 10-15 хвилин затонуло. На його борту, за різними оцінками, перебували від 500 до 700 мігрантів.

Наразі підтверджено загибель 78 людей. Врятувати вдалося 104 людини. Надії знайти інших вцілілих практично не залишилося. Грецькі ЗМІ пишуть, що пошуки буде поступово завершено цими вихідними.

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Влада Греції оголосила триденну жалобу. Уже зараз кількість жертв сягає максимального показника за багато років. Найбільша корабельна аварія в Греції сталася 3 червня 2016 року, коли загинули або зникли безвісти 320 людей. Греція разом з Італією та Іспанією є однією з головних цілей для десятків тисяч мігрантів з Африки та Близького Сходу, які прагнуть дістатися Європи.