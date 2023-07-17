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ЄС та Туніс досягли компромісу щодо нелегальної міграції

Олександр Куницький
30 хв. тому

Євросоюз виділяє Тунісу 900 мільйонів євро фінансової допомоги на боротьбу з нелегальною міграцією. 100 млн євро призначені для пошуку човнів з мігрантами в морі та відправлення їх на батьківщину.

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Підписанти угоди: Рютте (л), фон дер Ляєн, Саїд, Мелоні
Підписанти угоди: Рютте (л), фон дер Ляєн, Саїд, МелоніФото: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance

На тлі збільшуваної кількості мігрантів, які в умовах небезпеки для життя роблять спроби перебратися до ЄС через Середземне море, Брюссель та Туніс вирішили посилити співпрацю щодо протидії нелегальній міграції. Про підписання відповідного документа оголосили в неділю, 16 липня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), прем'єр-міністри Італії та Нідерландів - Джорджа Мелоні та Марк Рютте, - а також президент Тунісу Каїс Саїд.

За цією угодою, Євросоюз надасть північноафриканській країні, яка перебуває у складній економічній ситуації, фінансову допомогу у розмірі 900 мійльйонів євро. Переговори про цю угоду за участю європейських політиків відбувалися у Тунісі близько місяця тому. Зі свого боку, Туніс узяв на себе зобов'язання більш активно протистояти нелегальній міграції та припиняти спроби контрабандистів вирушати у бік Європи з його берегів.

"Ми уклали хороший пакет угод. Зараз необхідно втілити їх у життя", - заявила Урсула фон дер Ляєн. Своєю чергою Саїд пообіцяв втілити угоди в життя "якнайшвидше". Ситуацію навколо нелегальної міграції він назвав "нелюдською" і висловив думку, що вирішити цю проблему можна спільно.

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На що підуть кошти ЄС

Планується, що 100 мільйонів євро із коштів ЄС підуть на пошук та порятунок мігрантів у морі, а також на повернення їх назад на батьківщину. Це втричі більше, ніж досі у середньому щорічно виділялося Тунісу з євробюджету на ці цілі.

Зазначається, що цього року кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до ЄС через Середземне море, різко зросла. Для багатьох Туніс є перевалочним пунктом. При цьому особливо гострою є проблема для Італії. З початку року там було зареєстровано 75 тисяч мігрантів, які прибули до країни морським шляхом. Протягом того ж періоду минулого року їх було 31 900.

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За словами прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, вона сподівається, що подібні до туніської угоди Євросоюзу вдасться укласти і з іншими північноафриканськими країнами.

Зазначається, що для отримання грошей Тунісом потрібне позитивне рішення з іншого питання. Країна досі не може отримати обіцяний МВФ кредит у розмірі 1,9 мільярда доларів США, оскільки президент країни Саїд не бере на себе зобов'язань щодо реалізації необхідних для цього реформ, нагадує агенція dpa.

Як спрацювала угода про розподіл мігрантів між ЄС та Туреччиною (04.04.2017)

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