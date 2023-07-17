ЄС та Туніс досягли компромісу щодо нелегальної міграції

Євросоюз виділяє Тунісу 900 мільйонів євро фінансової допомоги на боротьбу з нелегальною міграцією. 100 млн євро призначені для пошуку човнів з мігрантами в морі та відправлення їх на батьківщину.

На тлі збільшуваної кількості мігрантів, які в умовах небезпеки для життя роблять спроби перебратися до ЄС через Середземне море, Брюссель та Туніс вирішили посилити співпрацю щодо протидії нелегальній міграції. Про підписання відповідного документа оголосили в неділю, 16 липня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), прем'єр-міністри Італії та Нідерландів - Джорджа Мелоні та Марк Рютте, - а також президент Тунісу Каїс Саїд.

За цією угодою, Євросоюз надасть північноафриканській країні, яка перебуває у складній економічній ситуації, фінансову допомогу у розмірі 900 мійльйонів євро. Переговори про цю угоду за участю європейських політиків відбувалися у Тунісі близько місяця тому. Зі свого боку, Туніс узяв на себе зобов'язання більш активно протистояти нелегальній міграції та припиняти спроби контрабандистів вирушати у бік Європи з його берегів.

"Ми уклали хороший пакет угод. Зараз необхідно втілити їх у життя", - заявила Урсула фон дер Ляєн. Своєю чергою Саїд пообіцяв втілити угоди в життя "якнайшвидше". Ситуацію навколо нелегальної міграції він назвав "нелюдською" і висловив думку, що вирішити цю проблему можна спільно.

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На що підуть кошти ЄС

Планується, що 100 мільйонів євро із коштів ЄС підуть на пошук та порятунок мігрантів у морі, а також на повернення їх назад на батьківщину. Це втричі більше, ніж досі у середньому щорічно виділялося Тунісу з євробюджету на ці цілі.

Зазначається, що цього року кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до ЄС через Середземне море, різко зросла. Для багатьох Туніс є перевалочним пунктом. При цьому особливо гострою є проблема для Італії. З початку року там було зареєстровано 75 тисяч мігрантів, які прибули до країни морським шляхом. Протягом того ж періоду минулого року їх було 31 900.

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За словами прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, вона сподівається, що подібні до туніської угоди Євросоюзу вдасться укласти і з іншими північноафриканськими країнами.

Зазначається, що для отримання грошей Тунісом потрібне позитивне рішення з іншого питання. Країна досі не може отримати обіцяний МВФ кредит у розмірі 1,9 мільярда доларів США, оскільки президент країни Саїд не бере на себе зобов'язань щодо реалізації необхідних для цього реформ, нагадує агенція dpa.