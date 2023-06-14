Кількість біженців у світі досягла 110 мільйонів - ООН

Минулого року кількість біженців у всьому світі зросла на 20 мільйонів, повідомили в ООН. Головними причинами там називають війну Росії проти України та інші військові конфлікти.

У 2022 році кількість біженців у світі зросла майже на 20 мільйонів. Про це йдеться у щорічному звіті Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), оприлюдненому в середу, 14 червня.

Загалом близько 110 мільйонів людей у світі були вимушені покинути свої країни через військові конфлікти, переслідування, насильства та порушення прав людини.

Головні причини - війна в Україні та інші військові конфлікти

Головною причиною різкого зростання цього показника в ООН називають війну Росії проти України. Кількість біженців з України зросла з 27 тисяч наприкінці 2021 року до 5,7 мільйона наприкінці 2022-го. Як зазначають в ООН, ідеться про найшвидшу хвилю міграції з часів Другої світової війни.

Крім того, зростання кількості вимушено переміщених осіб у світі пояснюють перерахунком показників біженців з Афганістану, а також іншими військовими конфліктами, особливо у Судані.

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Більшість біженців прийняли не найбагатші країни світу. Понад п'ята частина вимушених мігрантів перебуває у 46 найменше розвинених державах, на частку яких припадає менше 1,3 відсотка глобального валового внутрішнього продукту (ВВП).

Водночас у 2022 році понад 339 тисяч біженців повернулися на свої батьківщини - до 38 держав, зокрема до Південного Судану, Сирії, Камеруну та Кот-д'Івуару. Серед внутрішньо переміщених осіб до своїх домівок змогли повернутися 5,7 мільйона осіб - зокрема в Ефіопії, М'янмі, Сирії, Мозамбіку та Демократичній республіці Конго.

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