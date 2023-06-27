У Німеччині зафіксували рекордні показники імміграції

У 2022 році до Німеччини приїхали майже 2,7 мільйона іммігрантів. Понад мільйон із них - українські біженці від війни. Емігрували з ФРН 1,2 мільйона німців, переважно - до трьох країн.

У Німеччині зафіксовані рекордні показники імміграції. Як повідомило у вівторок, 27 червня, Федеральне статистичне відомство ФРН, у 2022 році до країни в'їхали для проживання майже 2,7 мільйона людей. Покинули Німеччину за рік 1,2 мільйона жителів.

Для порівняння: у 2021 році в Німеччину іммігрували 1,3 мільйона людей, а емігрували менше мільйона. Тож нинішня різниця між тими, хто прибув до країни та покинув її у півтора мільйона осіб, - учетверо вища за попередній рік, коли кількість іммігрантів перевищила кількість емігрантів на 329 тисяч осіб. Показник 2022 року також став найвищим за весь час ведення статистики з 1950 року.

Стрибок показників насамперед пов'язаний з війною Росії проти України. Минулого року до Німеччини приїхали 1,1 мільйона українських біженців.

Німці, які виїжджають з країни, - це здебільшого чоловіки, середній вік яких становить 35 років. Головними напрямками для еміграції у 2022 році були Швейцарія, Австрія та США.

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