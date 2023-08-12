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СуспільствоІталія

У Середземному морі врятували понад 600 мігрантів

Роман Губа
39 хв. тому

Упродовж 48 годин судно Ocean Viking здійснило 15 рятувальних місій. Більшість операцій пройшли на маршруті між Сфаксом у Тунісі та італійським островом Лампедуза. Серед врятованих - 146 неповнолітніх без супроводу.

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Судно Ocean Viking у Середземному морі
Судно Ocean Viking у Середземному моріФото: Michael Bunel/Le Pictorium/IMAGO

Рятувальне судно Ocean Viking врятувало понад 600 людей з невеликих човнів у Середземному морі за 48 годин, повідомляє гуманітарна організація SOS Méditerranée пізно ввечері п'ятниці, 11 серпня. 

Більшість рятувальних операцій здійснені на маршруті між Сфаксом у Тунісі та італійським островом Лампедуза. Рятувальні роботи координувалися італійською владою. За даними SOS Méditerranée, загалом врятовані 623 мігранти, зокрема,15 дітей та 146 неповнолітніх без супроводу. Люди, човни яких зазнали катастрофи, походять з Судану, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Кот-д'Івуару, Беніну та Бангладеш.

Частина врятованих вийшла на берег у Лампедузі, інших доставили до міста Чивітавекк'я.

Кількість мігрантів зростає

4 серпня з однієї з прибрежних скель Лампедузи гелікоптер італійської берегової охорони зняв 37 мігрантів, які опинилися там також внаслідок аварії човна.

Як повідомляє італійське міністерство внутрішніх справ, цього року до Італії через море потрапили 92 тисячі мігрантів на противагу 43 тисячам, які прибули за цей же період минулого року. Тільки минулого тижня на Лампедузі опинилися понад дві тисячі мігрантів.

За оцінками ж єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон, кількість суден, які незаконно переправляють до ЄС мігрантів небезпечним морським маршрутом через Середземне море, у 2023 році збільшилася майже на 600 відсотків.

Читайте також: Загибель мігрантів у морі: омбудсменка ЄС почала розслідування

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