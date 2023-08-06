Аварія човнів: біля Лампедузи розшукують десятки мігрантів

Внаслідок аварії двох човнів, які прямували до Італії, ймовірно, з Тунісу, безвісти зниклими вважаються близько 30 людей. 57 мігрантів вдалося врятувати.

Неподалік острова Лампедуза, що на півдні Італії, внаслідок аварії двох човнів безвісти зниклими вважаються близько трьох десятків мігрантів. Про це з посиланням на італійську берегову охорону повідомляє Reuters у неділю, 6 серпня.

Обидва човни затонули напередодні під час шторму за 50 кілометрів від Лампедузи. Проводиться "комплексна" рятувальна операція, завдяки якій, як повідомляється, врятовані 57 людей, що перебували на човнах. Двоє врятованих - жінка і дитина - померли.

Італійські ЗМІ з посиланням на людей, яких врятували, зазначаються, що на одному човні загалом було 48 мігрантів, на іншому - 42. Вони стартували з Тунісу.

Кількість мігрантів зростає

4 серпня з однієї з прибрежних скель Лампедузи гелікоптер італійської берегової охорони зняв 37 мігрантів, які опинилися там також внаслідок аварії човна.

Як повідомляє італійське міністерство внутрішніх справ, цього року до Італії через море потрапили 92 тисячі мігрантів на противагу 43 тисячам, які прибули за цей же період минулого року. Тільки за останні дні на Лампедузі опинилися понад дві тисячі мігрантів.

За оцінками ж єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон, кількість суден, які незаконно переправляють до Європи мігрантів небезпечним морським маршрутом через Середземне море, у 2023 році збільшилася майже на 600 відсотків.

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