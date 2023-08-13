Польща винесе на референдум питання про притулок мігрантам

На тлі рішення ЄС про розподіл мігрантів серед країн-членів блоку, влада Польщі планує провести референдум щодо цього питання. Плебісцит пройде під час виборів до Сейму - 15 жовня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив третє питання, яке у країні планують винести на референдум. Воно стосується ставлення поляків до політики ЄС щодо мігрантів. Свою заяву Моравецький записав на відео, яке розмістив у соцмережах у неділю, 13 серпня.

Під час плебісциту поляків запитають, чи підтримують вони прийом "тисяч нелегальних мігрантів" з країн Африки й Близького Сходу згідно з механізмом обов'язкового розселення, "нав’язаним європейською бюрократією", йдеться у заяві. Водночас на відео, яке оприлюднив Моравецький, під цим запитанням стоїть відмітка про голосування - червоний хрестик біля слова "ні". "Скажемо "ні" нелегальній міграції", - каже Моравецький на відео.

Цей референдум має відбутися під час виборів до Сейму, запланованих на 15 жовтня. Керівна консервативна польська партія "Право і справедливість" (ПіС), яку представляє уряд Моравецького, оголосила, що на нього буде винесено декілька питань. Перше стосується приватизації державних підприємств, друге - підвищення пенсійного віку, третє - політики ЄС щодо надання притулку. Четверте ПіС планує озвучити 14 серпня, пише dpa.

Водночас опозиція звинувачує ПіС у спробі мобілізувати виборців за допомогою референдуму та популістської пропаганди проти шукачів притулку. Результат такого голосування в будь-якому разі не матиме жодного впливу на процес ухвалення рішень в ЄС.

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Угода в рамках ЄС щодо розподілу мігрантів

На початку червня після багаторічних переговорів міністри внутрішніх справ країн ЄС погодили попередній план реформи політики надання притулку. Реформа передбачає, що прийом біженців стане не добровільним, а обов'язковим. Таким чином, щорічно щонайменше 30 тисяч шукачів притулку повинні отримати право на перерозподіл. Країни, які не хочуть приймати мігрантів, можуть натомість проводити компенсаційні виплати в розмірі 20 тисяч євро за кожну особу, якій було відмовлено в прийомі.

Однак в кінці червня, під час саміту у Брюсселі, державам-членам ЄС не вдалося погодити спільну декларацію щодо оновленої політики надання притулку. Угорщина та Польща відмовилися підтримати документ у поточному формулюванні. Зокрема, Будапешт та Варшава відкинули запланований механізм солідарності, що передбачає розподіл біженців між країнами Євросоюзу.

Польща наполягає на вказівці, що "процедура (перерозподілу біженців. - Ред.) залишається добровільною", пояснив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецький. Інші країни ЄС відкинули таку пропозицію.

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