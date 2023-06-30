На саміті ЄС не погодили нові правила щодо біженців

Угорщина та Польща критикують новий механізм розподілу біженців між країнами ЄС. Глави МВС держав-членів раніше досягли компромісу щодо реформи процедури надання притулку.

Державам-членам Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі не вдалося погодити спільну декларацію щодо оновленої політики надання притулку. Угорщина та Польща у п'ятницю, 30 червня, відмовилися підтримати документ у поточному формулюванні. Зокрема, Будапешт та Варшава відкинули запланований механізм солідарності, що передбачає розподіл біженців між країнами Євросоюзу.

Польща наполягає на вказівці, що "процедура (перерозподілу біженців. - Ред.) залишається добровільною", пояснив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецький. Однак інші країни ЄС відкинули таку пропозицію.

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Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо вже висловив жаль щодо заблокованої спільної декларації. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) упевнений у дотриманні законодавчих норм усіма зацікавленими сторонами. Берлін не надто стурбований ситуацією, оскільки існують різні способи виконання домовленостей, пояснив глава німецького уряду після завершення дводенного саміту ЄС у Брюсселі.

"Вважаю, що якщо рішення запроваджуватиметься поетапно, його дотримуватимуться усі", - наголосив Шольц і додав, що щодо цього потрібні якнайскорше переговори з Європарламентом.

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Нові правила для біженців у ЄС

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ держав Євросоюзу на початку червня досягли компромісу щодо реформи процедури надання притулку та тимчасового захисту. Нововведення передбачають механізм солідарності для країн, які стикаються з припливом мігрантів.

Відповідно до цього механізму щорічно між державами ЄС можна переселяти щонайменше 30 000 претендентів на притулок. Країни, які не хочуть приймати біженців, мають право виплачувати компенсацію в розмірі близько 20 000 євро за кожного претендента, від якого вони відмовляються.

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