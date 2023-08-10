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Польща матиме на кордоні з Білоруссю 10 тисяч військових

Анастасія Шепелева
23 хв. тому

У польському міноборони вирішили перемістити війська ближче до білоруського кордону, "щоб налякати агресора і той не наважився напасти".

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Польські прикордонники патрулюють територію біля стіни, збудованої на кордоні з Білоруссю
Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю (архівне фото)Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч, заявив у четвер, 10 серпня, міністр оборони країни Маріуш Блащак.

За його словами, чотири тисячі солдатів підтримуватимуть національну прикордонну службу, а решта шість тисяч перебуватимуть у резерві.

"Ми вирішили перемістити війська ближче до білоруського кордону, щоб налякати агресора, щоб той не наважився напасти на Польщу", - сказав Блащак в ефірі "Польського радіо".

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Загроза "Вагнера"

Польща б'є на сполох через потенційні загрози з Білорусі, застерігаючи від "провокацій" за участю російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яка зараз там базується. 

7 серпня білоруські військові розпочали військові навчання з "вагнерівцями" біля кордону з Польщею та Литвою. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що маневри засновані на досвіді, отриманому під час "спеціальної військової операції" - так у Росії називають війну проти України.

Навчання проходять у Гродненській області, недалеко від так званого Сувальського коридору - території протяжністю менше ста кілометрів, що з'єднує Польщу та Литву і відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі.

У відповідь на це міноборони Польщі задовольнило запит прикордонної служби щодо перекидання додатково військових до білоруського кордону та навіть погодило більшу кількість, ніж просили прикордонники - дві тисячі.

Про плани посилення кордону з Білоруссю заявила і Литва. Скільки саме підрозділів будуть розгорнуті додатково, там не уточнили. До цих же заходів вдався й уряд Латвії.

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Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

 

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