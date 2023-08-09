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ПолітикаБілорусь

НАТО не бачить загрози з боку ПВК "Вагнер" у Білорусі

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Північноатлантичний альянс стежить за військовою діяльністю в Білорусі та продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози, заявила представниця НАТО.

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"Вагнерівці" в Білорусі
Спільні "тренування" білоруських збройних сил з російськими "вагнерівцями" Фото: Voyentv TV/TASS/dpa/picture alliance

Північноатлантичний альянс (НАТО) стежить за військовою активністю в Білорусі, проте не бачить ані прямої, ані опосередкованої загрози союзникам з боку російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", що дислокується там. Таку заяву зробила у вівторок, 8 серпня, офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску в інтерв'ю польському інформаційному агентству PAP.

Вона додала, що реагуючи на агресивні дії Росії, НАТО посилило свою оборонну присутність на східному фланзі та продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози і захисту кожного сантиметра території Альянсу.

Навчання Білорусі поблизу кордонів Польщі та Литви

7 серпня Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордону з Польщею та Литвою. У білоруському міністерстві оборони заявили, що ці маневри засновані на досвіді, отриманому в результаті "спеціальної військової операції" (так у Росії називають війну проти України).

Навчання проходять у Гродненській області, недалеко від так званого Сувальського коридору - території протяжністю менше ста кілометрів, що з'єднує Польщу та Литву і відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі.

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Польща та Литва посилюють кордон з Білоруссю

У відповідь на це міноборони Польщі 8 серпня, задовольнивши запит прикордонної служби, погодило перекидання ще тисячі військових до кордону з Білоруссю

Про плани посилення кордону з Білоруссю заявила і Литва. Скільки саме підрозділів прикордонників будуть розгорнуті додатково, у прикордонній службі не уточнили.

До цих же заходів вдався й уряд Латвії, оголосивши про посилення режиму охорони державного кордону на адміністративних територіях, які межують з Росією та Білоруссю.

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

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