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Лукашенко: "Вагнерівці" хочуть "на екскурсію" до Польщі

Тетяна Кирилюк | Віолетта Чайковська
6 хв. тому

Олександр Лукашенко привіз Володимиру Путіну карту, щоб показати перекидання польських військ до кордонів "Союзної держави" Білорусі та РФ. Він стверджує слідом за Путіним, що Польща планує "відтяпати" захід України.

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Правитель Білорусі Олександр Лукашенко погрожує Польщі
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко погрожує ПольщіФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що бійці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які після спроби заколоту в РФ дислокуються у Білорусі, хочуть "сходити на екскурсію" до Польщі. 

"Мушу сказати, що нас почали "напрягати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам! Я кажу: "Вам навіщо на захід?" - "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави і Жешува", - сказав Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в неділю, 23 липня.

За словами Лукашенка, у "вагнерівців" "погані настрої", оскільки місто Жешув для них "неприйнятне", бо нібито саме звідти Збройним силам України (ЗСУ) надходила західна військова техніка під час боїв під Бахмутом.

Лукашенко додав, що "передислоковувати вагнерівців туди" йому би не хотілося, тому він "тримає" їх у Білорусі та "контролює ситуацію".

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Лукашенко показав Путіну карту: Польща перекидає війська

Білоруський правитель також заявив, що Польща перекидає війська до кордонів "Союзної Держави" Білорусі та Росії. "Я спеціально привіз вам карту про перекидання збройних сил Польщі до кордонів "Союзної держави", - сказав він Путіну.

За словами Лукашенка, одна з польських бригад розмістилася за 40 кілометрів від Бреста, інша - за 100 кілометрів від Гродна, а також "активізувався" аеродром Жешува, куди "американці та інші перекидають техніку".

Лукашенко: Захід хоче "відтяпати" західну Україну і віддати Польщі

Лукашенко також заявив, що Захід хоче "відтяпати західну Україну і приєднати до Польщі". "Це плата за активну участь поляків у цій операції проти військ РФ. Американцями це підтримується", - сказав він.

Такий "сценарій" він назвав недопустимим і заявив, що Білорусь "буде підтримувати західне населення України, якщо йому буде потрібно". Лукашенко попросив у Путіна підтримки "в цьому плані".

Путін уже пригрозив Польщі нагадати про "подарунок Сталіна"

21 липня на засіданні Ради безпеки РФ Путін заявив, що "Польща раніше захоплювала чуже", а тепер планує "окупувати Західну Україну" та "мріє про білоруські землі". Він наголосив, що Росія розглядатиме атаку на Білорусь як агресію проти себе.

Путін назвав західні землі Польщі "подарунком Сталіна". "Наші друзі у Варшаві забули про це, ми нагадаємо", - пригрозив він.

Його слова пролунали після того, як польський уряд оголосив, що збільшує чисельність військ на кордоні з Білоруссю через присутність там найманців "Вагнера". Через провокаційні закиди Путіна міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ.

 

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