Погрози Путіна: Польща мала "коротку" розмову з послом РФ

Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі "терміново" викликало російського посла через провокаційні закиди та погрози президента РФ Володимира Путіна. Як повідомив у суботу, 22 липня, заступник міністра Павел Яблонський, "зустріч була дуже короткою".

"Кордони між країнами є абсолютно недоторканими, і Польща виступає проти будь-якого їхнього перегляду", - цитує його слова агенція AFP.

Путін: Західні землі Польщі - "подарунок Сталіна"

21 липня на засіданні Ради безпеки РФ Путін заявив, що "Польща раніше захоплювала чуже", а тепер планує "окупувати Західну Україну" та "мріє про білоруські землі". Він наголосив, що Росія розглядатиме атаку на Білорусь як агресію проти себе.

Путін назвав західні території Польщі "подарунком Сталіна". "Наші друзі у Варшаві забули про це, ми нагадаємо", - заявив він.

Його слова пролунали після того, як польський уряд оголосив, що збільшує чисельність військ на кордоні з Білоруссю через присутність там найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Читайте також: Німеччина запевняє Польщу в готовності захищати її разом із НАТО

"Воєнний злочинець Путін виправдовує воєнного злочинця Сталіна"

У МЗС Польщі назвали коментарі російського президента "спробою одного воєнного злочинця, яким сьогодні є Путін, виправдати іншого воєнного злочинця, яким був Сталін".

Про намір викликати посла РФ для бесіди та висловлення протесту повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ввечері 21 липня він написав у Twitter, що Сталін був воєнним злочинцем і несе відповідальність за смерті сотень тисяч поляків.