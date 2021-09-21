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Матеуш Моравецький

Матеуш Моравецький - польський політик, колишній прем'єр-міністр Польщі.

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Докладно

Сейм Польщі

Польський Сейм - з новим обличчям, але звичною риторикою

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Волинська трагедія: суперечка через незагоєні історичні рани

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Падіння ракети у Польщі: реакція Заходу і можливі наслідки

Інцидент із падінням ракети в Польщі навряд чи підштовхне НАТО до більш рішучих дій щодо Росії, вважають експерти.
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