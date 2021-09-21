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Матеуш Моравецький
Матеуш Моравецький - польський політик, колишній прем'єр-міністр Польщі.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Польський Сейм - з новим обличчям, але звичною риторикою
Польський Сейм - з новим обличчям, але звичною риторикою
На першій сесії новообраного польського парламенту відчувався новий дух, що дратувало депутатів фракції ПіС.
Політика
15.11.2023
15 листопада 2023 р.
Конфлікт між Польщею та Україною. Чи стривожений Захід?
Конфлікт між Польщею та Україною. Чи стривожений Захід?
Захід не надто стурбований загостренням конфлікту між країнами. Усе налагодиться після виборів, кажуть політики.
Політика
21.09.2023
21 вересня 2023 р.
Чому сваряться Україна і Польща та як їм помиритися
Чому сваряться Україна і Польща та як їм помиритися
Київ і Варшава зайшли у глибоке дипломатичне піке через конфлікт довкола імпорту українського зерна.
Політика
21.09.2023
21 вересня 2023 р.
Волинська трагедія: суперечка через незагоєні історичні рани
Волинська трагедія: суперечка через незагоєні історичні рани
Волинська трагедія - в травні в Україні відновили пошуково-ексгумаційні роботи.
Політика
30.05.2023
30 травня 2023 р.
Падіння ракети у Польщі: реакція Заходу і можливі наслідки
Падіння ракети у Польщі: реакція Заходу і можливі наслідки
Інцидент із падінням ракети в Польщі навряд чи підштовхне НАТО до більш рішучих дій щодо Росії, вважають експерти.
Конфлікти
16.11.2022
16 листопада 2022 р.
Як Великобританія та Польща підтримують Україну
Як Великобританія та Польща підтримують Україну
Під час візиту до Києва Джонсона й Моравецького стало відомо і про плани створення "альянсу" Києва, Лондона та Варшави.
Політика
02.02.2022
2 лютого 2022 р.
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28 жовтня 2021 р.
Перші смерті біженців на кордоні Білорусі й ЄС
Жертвами холодів і виснаження на кордоні з Білоруссю стали четверо осіб, що значно загострило міграційну кризу.
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21 вересня 2021 р.