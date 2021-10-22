Польща і Євросоюз: мільйон євро штрафу - щодня

"Аби відвернути тяжкі й непоправні наслідки для правового ладу Європейського Союзу", Суд ЄС ухвалив штрафні заходи проти Польщі: виплату мільйона євро на день. Таким чином Європейський суд домагається від Варшави виконання рішень, які стосуються Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі.

Дисциплінарна палата як яблуко розбрату

Польська Дисциплінарна палата вже кілька років є предметом непримиренної суперечки між польським урядом і Євросоюзом. Цей орган було створено в рамках сумнозвісної реформи правосуддя у Польщі, здійсненої за ініціативою правлячої партії "Право і справедливість". Палата є органом нагляду за роботою суддівського корпусу, вона може, зокрема, звільняти суддів. Цього літа Суд ЄС ухвалив рішення, згідно з яким цей орган не відповідає європейським стандартам незалежності та неупередженості системи судочинства. Після цього рішення уряд Польщі анонсував зміни до законодавства щодо Дисциплінарної палати.

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Однак суперечка на цьому не звершилася. Мільйонний штраф було виписано в іншому провадженні. У квітні 2021 року Єврокомісія знову подала позов до Польщі щодо Дисциплінарної палати, заявляючи про необхідність відстояти незалежність польських суддів. Цього разу йдеться, зокрема, про закони, які наділяють Дисциплінарну палату повноваженнями скасовувати недоторканість суддів, а також щодо їхнього виходу на пенсію. У липні Суд ЄС у попередньому рішенні постановив, що всі заходи, пов'язані з реалізацією цих повноважень, потрібно негайно припинити. Оскільки Польща поки не збирається виконувати це рішення, суд і виписав цей рекордний штраф - мільйон євро на день.

Черговий виток протистояння

Це рішення суду стало черговою віхою у протистоянні між Брюсселем і Варшавою щодо дотримання в Польщі принципів правової держави. Кульмінація цієї суперечки мала місце минулими вихідними під час саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС. Олії у вогонь підлили судді Конституційного трибуналу Польщі, які визнали неконституційним закладений у засадничі угоди Євросоюзу принцип, згідно з яким європейське право і рішення Суду ЄС мають верховенство над національним, у даному випадку, польським законодавством і правосуддям.

Судді Конституційного трибуналу Польщі нещодавно визнали угоди ЄС такими, що суперечать Основному закону країни. Вищі судові інстанції у Польщі підконтрольні владі, кажуть критики

Лідери країн ЄС не змогли домовитися про спільну лінію в суперечці з Польщею. Такі країни, як Бельгія, Нідерланди і Люксембург, виступають за більш жорсткі санкції проти Варшави за порушення принципів правової держави. А інші країни, зокрема, Німеччина, воліють не поспішати з санкціями і роблять ставку на діалог з польською владою. Зрештою, лідери ЄС так ні до чого й не домовилися, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що Варшава не піддаватиметься "шантажу". В інтерв'ю Financial Times польський прем'єр додав, що Європейський Союз висуває вимоги, приставляючи пістолет до скроні, а Єврокомісія "розв'яже третю світову війну", якщо затримуватиме виплату Польщі європейських субсидій.

Чи піддасться Варшава?

Польща не буде виплачувати штрафи, накладені на країну останніми рішеннями Суду ЄС, заявив у четвер, 28 жовтня, міністр юстиції країни Збігнев Зьобро. Польський віцепрем'єр Себастіан Калета також назвав рішення Суду ЄС "шантажем".

Ще у вересні Суд ЄС виписав полякам ще один штраф: 500 тисяч євро на день. Таке покарання судді призначили за те, що Варшава не виконує ухвалене ще у травні рішення про необхідність закрити вугільну шахту у Турові, що на кордоні з Чехією. Ця шахта завдає непоправної шкоди довкіллю, констатували судді.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький демонстративно опирається тиску з Брюсселя

Хто сильніший?

З фінансової точки зору, у Євросоюзу є всі шанси врешті-решт таки домогтися свого. Адже, згідно з європейським законодавством, Брюссель може в разі несплати штрафів просто здійснити примусовий взаємозалік і зменшити суму дотацій Польщі з бюджету ЄС.

Наскільки болючим буде цей важіль тиску - щодо цього думки різняться. Зокрема, євродепутат від Зелених Даніель Фройнд (Daniel Freund) підрахував, що сума штрафів складе лише кілька відсотків від суми субсидій.

Однак у Євросоюзу є ще один важіль тиску: кошти зі спецфонду спільноти, передбачені для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19, який має обсяг у 24 мільярди євро. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вимагає, аби Варшава не мала доступу цих грошей, доки не буде досягнуто компромісу в питанні майбутнього Дисциплінарної палати та відновлено дотримання засад правової держави у Польщі. Польський прем'єр сприймає це як оголошення війни.