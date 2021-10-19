Прем'єр-міністр Польщі звинуватив Євросоюз у "шантажі"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу у Європарламенті у вівторок, 19 жовтня, звинуватив ЄС у "шантажі" й перевищенні повноважень. Таку заяву він зробив після виступу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка розкритикувала рішення Варшави щодо верховенства польських законів над законодавством ЄС.

Виступаючи безпосередньо перед Моравецьким, фон дер Ляєн попередила, що Єврокомісія "діятиме", аби примусити Польщу скасувати спірне рішення Конституційного трибуналу країни. "Ми не можемо й не дозволимо поставити під загрозу наші спільні цінності", - цитує голову Єврокомісії агенція AFP.

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За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія може застосувати проти Польщі правові, фінансові та політичні важелі впливу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає штрафи для Польщі

Перший варіант, це коли Єврокомісія юридично оскаржить рішення Конституційного трибуналу Польщі, що може призвести й до фінансових штрафів.

Також у ЄС з огляду на скандальне рішення ще вирішуватимуть долю запиту Варшави на грант у 23 мільярди євро та 12 мільярдів євро дешевих кредитів з фонду ЄС на відновлення економіки після пандемії, повідомляє Reuters. Окрім того, Брюссель може заблокувати доступ Варшави до інших грантів ЄС на суму близько 70 мільярдів євро.

Третій варіант - забрати у Варшави право голосу за порушення основних цінностей блоку.

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Матеуш Моравецький заявив про неприпустимість фінансових штрафів та підкреслив, що не дозволить "політикам ЄС шантажувати Польщу". Він також зазначив, що Брюссель перевищує свої повноваження. Водночас польський прем'єр наголосив, що країна не має наміру покидати Євросоюз.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі постановив, що національне законодавство має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. У суді зазначили, що окремі положення договорів Євросоюзу суперечать конституції Польщі. Це конституційне провадження було відкрито у липні 2021 року за зверненням Моравецького. Воно стосувалося процедури призначення суддів у Польщі.

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Рішення Конституційного трибуналу лише додатково посилило конфлікт між Єврокомісією та Варшавою, який викликала реформа польської судової системи в останні роки. У Брюсселі вважають, що вона призводить до зменшення незалежності судової гілки влади в цій країні.