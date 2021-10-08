Фон дер Ляєн - Польщі: Договори ЄС є дуже чіткими

У Брюсселі занепокоєні рішенням Конституційного трибуналу у Варшаві, який постановив, що деякі європейські закони суперечать конституції Польщі. Міністри держав-членів ЄС заговорили про можливий вихід Польщі з Євросоюзу.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) "глибоко занепокоєна" рішенням Конституційного трибуналу Польщі щодо верховенства права Польщі над європейським правовим режимом. У заяві очільниці Єврокомісії у п'ятницю, 8 жовтня, зазначено, що європейське право має пріоритет над національним правом окремої держави ЄС.
"Наші договори є дуже чіткими. Усі рішення Суду ЄС є обов'язковим до виконання для органів вдали усіх країн-членів, включаючи національні суди. Право ЄС має верховенство над національним правом, включаючи конституційній норми. Це те, що зобов'язалися виконувати всі держави-члени ЄС. Ми застосуємо всі можливості, передбачені договорами (ЄС), щоб гарантувати це (верховенство права ЄС. - Ред.)", - йдеться у заяві.
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Постанова Конституційного трибуналу Польщі викликала бурхливу реакцію в усьому Євросоюзі.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що верховенство європейського права - це один зі "стовпів", на яких тримається Євросоюз. Очільник МЗС Люксембургу Жан Ассельборн сказав, що Польща "грає з вогнем".
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у спілкуванні з журналістами відзначив, що Польща має поважати європейські закони, якщо хоче залишатися частиною блоку. Тоді як міністр з європейських питань Франції Клеман Бон припустив, що проти Варшави можуть запровадити економічні санкції і що "є ризик" виходу Польщі з ЄС.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Facebook запевнив, що місце Польщі - у європейській родині. Утім закликав до рівноправ'я серед держав-членів спільноти й додав, що не згоден із тим, що до Польщі "ставляться, як до країни другого сорту".
Нагадаємо, 7 жовтня орган конституційного правосуддя Польщі постановив, що частина договорів Європейського Союзу суперечить польській конституції. Провадження Контитуційний трибунал відкрив за зверненням прем'єра Матеуша Моравецького у липні цьогоріч.
Суперечка Варшави і ЄС пов'язана із судовою реформою, яку в Польщі останніми роками просуває провладна партія "Право і справедливість". У Євросоюзі вважають, що реформа шкодить незалежності судів. Європейський суд у березні постановив, що вона суперечить законам ЄС. Конституційний трибунал Польщі таке рішення назвав втручанням у судову систему країни.
Уряди у Варшаві й Будапешті загрожують незалежності судів та свободі слова, а також докладають замало зусиль для боротьби з корупцією. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії щодо верховенства права у 27 членах ЄС.
Європейський суд розгляне звернення суду Амстердама про те, чи можуть сумніви у незалежності судової системи Польщі стати відмовою для видачі їй обвинувачених на підставі європейського ордера на арешт.