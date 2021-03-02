 КС Польщі: Рішення Євросуду щодо судової реформи є неконституційними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

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КС Польщі: Рішення Євросуду щодо судової реформи є неконституційними

Конституційний суд Польщі вирішив, що рішення Європейського суду щодо судової реформи в Польщі суперечать польській конституції.

Європейський суд, Люксембург

Європейський суд у Люксембурзі

Конституційний суд Польщі в середу, 14 липня, постановив, що рішення Європейського суду щодо судової реформи в Польщі суперечать польській конституції.

Ідеться про попереднє рішення щодо дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Європейський суд у Люксембурзі вирішив у квітні 2020 року, що дисциплінарна палата ВС Польщі, яка існує з 2018 року, повинна тимчасово припинити діяльність, тому що існують сумніви в її політичній незалежності. Остаточне рішення в цій справі Європейський суд планує ухвалити 15 липня, передає інформагенція dpa.

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Попри рішення Європейського суду, дисциплінарна палата продовжувала працювати. 14 липня, незадовго до рішення КС Польщі, Європейський суд ухвалив попереднє рішення, згідно з яким Варшава має скасувати постанови, які надають дисциплінарній палаті повноваження ухвалювати рішення щодо суддівського імунітету, питань трудової діяльності суддів та їхнього виходу на пенсію.

Натомість Конституційний суд Польщі вирішив, що норми в договорах Євросоюзу, на які посилається Європейський суд, суперечать польській конституції. ЄС не може перебирати на себе повноваження окремих країн-членів у питаннях регулювання системи правосуддя та гарантування незалежності суддів, вважає Конституційний суд у Варшаві.

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Нагадаємо, судову реформу в Польщі ініціювала 2017 року правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість". Цю реформу часто критикують в самій Польщі, в інших державах ЄС і в Єврокомісії. У Брюсселі вважають, що в результаті реформи польська судова гілка влади втрачає незалежність і потрапляє під політичний контроль уряду та правлячої партії.

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