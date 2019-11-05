Європейський суд виніс ще одне рішення щодо судової реформи у Польщі

Європейський суд у вівторок, 2 березня, схвалив право кандидатів на посаду суддів Верховного суду Польщі оскаржувати рішення щодо їх непризначення польською Радою правосуддя.

Рада правосуддя Польщі відіграє вирішальну роль у призначенні суддів, оцінюючи їх та номінуючи на посаду верховних суддів. Критики закидали цьому органу відсутність незалежності, зокрема через вплив на нього правлячої у Польщі партії "Право і справедливість".

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Суд в Люксембурзі ухвалив, що численні зміни, внесені у законодавство про судову систему, унеможливили право суддів на оскарження рішень Ради правосуддя Польщі у адміністративних судах. Це є порушенням законодавства ЄС, постановив Європейський суд. Тож остаточне рішення щодо оскарження постанов польської Ради правосуддя має ухвалювати суд. Суд ЄС при цьому наголосив, що законодавством ЄС заборонені такі законодавчі новели, які фактично призводять до позбавлення суддів незалежності.

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Нагадаємо, через запровадження польською правлячою партією судової реформи Польща опинилась під критикою. Уряду в Варшаві закидають позбавлення судової влади незалежності через зростання політичного контролю. Водночас у правлячій партії "Право і справедливість" відкидають закиди критиків судової реформи, обґрунтовуючи законодавчі зміни необхідністю підвищення ефективності польських судів. З 2017 року судді у Польщі призначаються Радою правосуддя, склад якої відтоді ж призначається парламентом, а не суддівським корпусом. Водночас законодавство практично не передбачає механізмів оскарження рішень Ради правосуддя.

Раніше Європейський суд вже виносив рішення щодо судової реформи у Польщі, які, згідно з рішенням суду, порушує закони ЄС.